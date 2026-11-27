Schimmel in appartement en kapotte liften: huurders boos op verhuurder
Liften die niet werken, snikhete appartementen of schimmel in je studio: huurders van Comodo (voorheen Holland2Stay) zijn klaar met hun verhuurder. De SP verzamelde alle klachten in een boek van meer dan honderd pagina's en ging vrijdag met huurders verhaal halen in Eindhoven.
"De liften werkten deze zomer wekenlang niet", schrijft een huurder die in de Philips Bedrijfsschool in Eindhoven woont. "De wasmachines doen het vaak ook niet." Een ander: "In de zomer wordt het hier zo ontzettend heet dat ik naar een hotel ben gevlucht om daar te kunnen slapen."
En ze zijn niet de enige die dat soort klachten hebben. Het Zwartboek, zoals de SP het bestand noemt, staat vol met huurders die klaar zijn met Comodo. De verhuurder is een van de grootste van Nederland. Comodo beheert zo'n 16.000 woningen, waarvan 4000 in Eindhoven.
Vrouw valt van trap
"Veel mensen betalen veel huur en hebben hoge servicekosten, maar er zijn ook problemen met onderhoud", vertelt SP-kamerlid Sandra Beckerman over de klachten. "Sommige huurders krijgen als ze vertrekken hun borg niet of maar deels terug."
In Eindhoven ging het deze zomer nog goed mis in de Philips Bedrijfsschool. In het snikhete trappenhuis viel een vrouw van de trap. Ze moest door de brandweer worden gered. De vrouw kon niet met de lift, want die was stuk.
Schimmel in huis
Met al die klachten én tien huurders ging Beckerman vrijdag verhaal halen bij het hoofdkantoor van Comodo in Eindhoven. Charell is een van die huurders. "Ik heb schimmel in mijn huis en de muren zijn veel te dun", vertelt ze. "Ik hoor mijn buren een scheetje laten en ruik het daarna ook. En dat terwijl ik bijna 1100 euro per maand voor 36 vierkante meter betaal."
Charell, Beckerman en de huurders praatten vrijdag meer dan een uur met de CEO van het bedrijf. "Het was een goed gesprek", zegt het SP-kamerlid. "We hebben gegevens uitgewisseld: nu moeten we in de gaten houden wat er gaat gebeuren."
De SP biedt dinsdag het Zwartboek ook aan aan woonminister Boekholt-O'Sullivan. "Deze klachten zijn slechts een voorbeeld: bij meer verhuurders in Nederland gaat het mis. Er zijn regels op papier, maar je ziet dat die in de praktijk niet werken."
Comodo: 'Houden ons aan wettelijke kaders'
Jeroen de Bruijn, de hoogste baas van Comodo, zegt dat zijn bedrijf zich aan de "wettelijke kaders" voor huur houdt. "Ook de servicekosten zijn bij wet geregeld en zijn vrij streng bepaald."
Net als de SP wil De Bruijn graag in overleg met de minister, omdat hij ziet dat regelgeving uit Den Haag soms niet werkt. Bijvoorbeeld bij de ombouw van voormalige bedrijfspanden naar woningen. "In de lokale verordening staat dan dat ramen niet open mogen, maar dat valt moeilijk uit te leggen aan huurders die hun woning willen ventileren."
Hij snapt dat huurders soms voor vervelende verrassingen komen te staan als ze de afrekening van de energienota krijgen. Toch gaat dat bij zijn huurders net zoals bij huiseigenaren, vertelt hij. "Als je meer energie hebt gebruikt, moet je bijbetalen. Heb je minder verbruikt, krijg je je geld terug."
Het maken van de kapotte liften in de Philips Bedrijfsschool duurde volgens De Bruijn lang omdat liftmonteurs moeilijk te krijgen zijn. "De vier liften zijn afgelopen augustus vervangen. De overlast heeft ongeveer drie maanden geduurd."