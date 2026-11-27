Liften die niet werken, snikhete appartementen of schimmel in je studio: huurders van Comodo (voorheen Holland2Stay) zijn klaar met hun verhuurder. De SP verzamelde alle klachten in een boek van meer dan honderd pagina's en ging vrijdag met huurders verhaal halen in Eindhoven.

"De liften werkten deze zomer wekenlang niet", schrijft een huurder die in de Philips Bedrijfsschool in Eindhoven woont. "De wasmachines doen het vaak ook niet." Een ander: "In de zomer wordt het hier zo ontzettend heet dat ik naar een hotel ben gevlucht om daar te kunnen slapen." En ze zijn niet de enige die dat soort klachten hebben. Het Zwartboek, zoals de SP het bestand noemt, staat vol met huurders die klaar zijn met Comodo. De verhuurder is een van de grootste van Nederland. Comodo beheert zo'n 16.000 woningen, waarvan 4000 in Eindhoven.

Vrouw valt van trap

"Veel mensen betalen veel huur en hebben hoge servicekosten, maar er zijn ook problemen met onderhoud", vertelt SP-kamerlid Sandra Beckerman over de klachten. "Sommige huurders krijgen als ze vertrekken hun borg niet of maar deels terug." In Eindhoven ging het deze zomer nog goed mis in de Philips Bedrijfsschool. In het snikhete trappenhuis viel een vrouw van de trap. Ze moest door de brandweer worden gered. De vrouw kon niet met de lift, want die was stuk. Schimmel in huis

Met al die klachten én tien huurders ging Beckerman vrijdag verhaal halen bij het hoofdkantoor van Comodo in Eindhoven. Charell is een van die huurders. "Ik heb schimmel in mijn huis en de muren zijn veel te dun", vertelt ze. "Ik hoor mijn buren een scheetje laten en ruik het daarna ook. En dat terwijl ik bijna 1100 euro per maand voor 36 vierkante meter betaal." Charell, Beckerman en de huurders praatten vrijdag meer dan een uur met de CEO van het bedrijf. "Het was een goed gesprek", zegt het SP-kamerlid. "We hebben gegevens uitgewisseld: nu moeten we in de gaten houden wat er gaat gebeuren." De SP biedt dinsdag het Zwartboek ook aan aan woonminister Boekholt-O'Sullivan. "Deze klachten zijn slechts een voorbeeld: bij meer verhuurders in Nederland gaat het mis. Er zijn regels op papier, maar je ziet dat die in de praktijk niet werken."