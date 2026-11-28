Frankrijk deelt de Nederlandse zorgen over het Amerikaanse wetsvoorstel voor de Match Act om Europese bedrijven als chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven verdere exportbeperkingen naar China op te leggen. Parijs overweegt ook mogelijke maatregelen als de wet wordt aangenomen.

"Alle instrumenten van de Europese Unie blijven beschikbaar", zei de Franse onderminister voor Handel, Nicolas Forissier tegen persbureau Bloomberg. Hij voegde eraan toe dat Frankrijk het wetsvoorstel nauwlettend volgt. "Maar we zullen niet impulsief reageren."

De Amerikaanse Match Act, die de vooruitgang van China in de chipindustrie wil afremmen, zou Nederland en andere bondgenoten verplichten de exportcontroles op geavanceerde apparatuur aan te scherpen. Daaronder vallen ook chipmachines van ASML.

De Nederlandse handelsminister Sjoerd Sjoerdsma (D66) zei donderdag dat Nederland zich zal verzetten tegen de Match Act. De Tweede Kamer riep het Amerikaanse Congres in een motie ook op om het wetsvoorstel niet aan te nemen. Het onderwerp komt naar verwachting maandag ter sprake tijdens een bijeenkomst van de EU-handelsministers in Brussel.

Handelsakkoord

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer sluit op afstand aan om de handelsrelatie tussen de EU en de VS te bespreken. Het conflict dreigt de betrekkingen met de VS opnieuw te verstoren. Dat gebeurt op een moment dat de EU en de VS nog bezig zijn met de uitvoering van het bredere handelsakkoord dat president Donald Trump en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorig jaar sloten in Schotland.

Europese regeringen dringen er ook bij Washington op aan de importheffingen te verlagen op sommige producten waarin staal en aluminium zijn verwerkt, want die liggen nog altijd boven het afgesproken plafond van 15 procent.