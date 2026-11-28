Een zoekactie van de politie in Etten-Leur heeft vrijdagavond niets opgeleverd. Een automobilist was op de A58 tijdens een verkeerscontrole van de politie gevlucht. Nadat agenten hem een stopteken hadden gegeven, zette de man zijn auto aan de kant en ging hij er te voet vandoor.

De politie zette een helikopter in , die bijna drie kwartier boven Etten-Leur vloog. Ook agenten op de grond zochten naar de man. Ze keken onder meer in tuinen in de buurt van tuincentrum De Evenaar. Daarbij werd ook een politiehond ingezet. De man werd niet gevonden.

Waarom de man ervandoor ging, is nog niet bekend. De politie weet ook nog niet wie de man is. Of de de man nog gezocht wordt en zijn vluchtactie gevolgen gaat hebben, kan een woordvoerder nog niet zeggen. "Er wordt wel naar gekeken."

De helikopter vloog boven de Moerdijkse Postbaan en de Bredaseweg. Veel agenten in burgerkleding reden ondertussen in onopvallende politieauto's door de omgeving. Rond tien uur verdween de helikopter.