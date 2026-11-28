Op de beruchte kruising van de A50 met de N277 bij Ravenstein is zaterdagochtend weer een ongeluk gebeurd. Een bestelbusje en een bestelwagentje kwamen met elkaar in botsing. Niemand raakte gewond.

Eén rijrichting was vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten. De verkeershinder bleef beperkt, omdat het verkeer langs de plek van het ongeluk kon rijden.

De politie handelde het ongeluk in eerste instantie af. Later kwam ook een weginspecteur van de provincie ter plaatse om de weg veilig af te zetten en de verdere afhandeling over te nemen.

Vaker ongelukken

Een berger heeft een van de busjes meegenomen. Of het tweede busje zelfstandig zijn weg kon vervolgen, is niet bekend. Ook is het wegdek schoongemaakt, waarna de weg weer vrijgegeven kon worden.

De oorzaak van het ongeluk aan de Erfsestraat is niet bekend. Op de kruising gebeuren vaker ongelukken. In september en mei raakten bij botsingen meerdere auto's beschadigd.