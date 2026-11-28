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Voetbalwedstrijd FC Eindhoven afgelast om koud winterweer
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De wedstrijd FC Eindhoven tegen FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie gaat zondag niet door. De KNVB heeft de voetbalwedstrijd afgelast vanwege de koude weersomstandigheden.
Door het weer kon de bespeelbaarheid van de velden volgens de KNVB niet worden gegarandeerd. De landelijke voetbalbond zegt later een nieuwe speeldatum bekend te maken.
De wedstrijd tussen Helmond Sport en FC Emmen die zaterdag gespeeld zou worden, werd vrijdag al afgelast vanwege het weer.
Jong AZ en Top Oss en VVV-Venlo - RKC Waalwijk van vrijdag werden al eerder afgelast.
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