Een oranje zonnetje, krakend en golvend ijs en het geluid van schaatsen over het bevroren water. Het zorgt zaterdag voor veel lachende gezichten op het Groot Meer in Wintelre. En af en toe voor een bezorgde blik, want o wat kraakt dat ijs. “Het kan eigenlijk net niet, maarja…”, zegt Joep die bezig is met een schaatstocht van 150 kilometer. “Dit is één en al geluk.”

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is een idyllisch plaatje: tientallen mensen schaatsend tussen het riet. Van serieuze marathonschaatsers tot vriendengroepen en ouders met hun kinderen op een slee. Vanaf een grote afstand hoor je in de stilte de schaatsen over het gladde ijs glijden. Laatste keer op het ijs

“Het is best wel stevig ijs, maar er zitten wel wat hobbeltjes in”, vertelt Elsa die net een uurtje op het natuurijs heeft gestaan. “Het kraakt een beetje, maar dat hoort er ook wel een bietje bij he. Dat is ook wel mooi hé. Het enige risico is natte voeten.” “Het is prachtig mooi. Ik vind het heel fijn om hier weer eens te zijn”, vertelt de 82-jarige Jacques die nog één keer van het ijs wilde genieten. “Ik zal hier niet zo snel meer terugkomen, want ik begin op leeftijd te komen. Ik voel me toch wat onzekerder dan in mijn jonge jaren, dus ik denk niet dat ik echt een rondje kan schaatsen.”

Vallen op krakend ijs

En terwijl Jacques voorzichtig over het ijs glijdt, is Lieuwe een eindje verderop met zijn vrienden plezier aan het maken. “Het is gewoon heel leuk, want je kunt lekker vallen”, zegt de jonge schaatser. “Een kunstje kan ik niet, hard schaatsen wel.” En dat wil hij even laten zien, maar na een paar meter ligt Lieuwe al plat op zijn gezicht.

Schaatsen op het Groot Meer in Wintelre (foto: Noël van Hooft).













“Hij is niet zo’n goede schaatser, hij valt best wel vaak”, zegt vriend Melle terwijl hij keihard aan het lachen is. “Het is leuk om te schaatsen hier, omdat ik met vrienden ben. Het ijs kraakt wel. maar dat is normaal in Wèntersel (Wintelre, red.). Alles kraak hier. Wèntersel is een beetje oud, maar wel gezellig.” Dat krakende ijs vindt Annet toch wel spannend. “Er zit daar ook een gat in het ijs. Maar het is wel mooi glad en je kunt er doorheen kijken.” De schaatskoorts heeft haar naar het Groot Meer gelokt. “Even één rondje en dan ga ik er weer af. Ik ben er ooit één keer doorheen gezakt en dat wil ik niet nog eens meemaken.” Met boormachine ijsdikte meten

Joep uit Veldhoven houdt het niet bij één rondje. Terwijl de zon opkomt, gaat hij als eerste het ijs op. “Dit is een stukje geluk. Het is een onverwachte feestdag”, zegt de fanatieke schaatser als hij even rust neemt. “Ik ben gewoon helemaal gelukkig, hier leef ik het hele jaar naartoe.” Gisteren kwam Joep al met zijn boormachine de ijsdikte opmeten. “Op de ene plek was het 3,5 centimeter en op een andere plek 1,5. Dat is heel weinig. Het kan eigenlijk net niet, maarja… Je neemt wat risico, maar dat nemen we met liefde. Het is echt prachtig.” Na zo’n drie uur schaatsen heeft hij al veertig kilometer afgelegd op het natuurijs. “Ik wil vandaag de 150 kilometer aantikken.” En dus wil Joep snel verder schaatsen. “Thuis in Brabant schaatsen is het allermooiste.”