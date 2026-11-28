Willem II vestigde een clubrecord waar supporters allesbehalve trots op zijn: de Tilburgers hebben maar liefst 31 wedstrijden op rij in de Eredivisie niet gewonnen. Zo uitbundig als tijdens de promotie naar de Eredivisie werd gefeest, zo somber lopen clubaanhangers er nu bij. "Het is zwaar om op dit moment supporter te zijn", zegt een fan.

Diep weggedoken in sjaals en mutsen manoeuvreert het Tilburgse winkelpubliek zich zaterdagmorgen over een ijskoude markt. De wedstrijd van gisteren tegen Groningen maakt de sombere novembersfeer voor Willem II-supporters er niet beter op. De club speelde 1-1 en heeft dus al 31 wedstrijden op rij niet gewonnen.

"Het zijn moeilijke tijden. Toen ze promoveerden was het écht een feestje. Nu hebben we al lang niks meer te vieren gehad", vertelt een supporter, waarna hij snel wegloopt.

Dat er al lang niks meer te juichen is geweest, kan iedere Willem II-fan wel beamen. Toch zakt bij sommigen de moed nog niet in de schoenen. "Het is zwaar om op dit moment supporter te zijn, maar ik blijf het wel doen. Ik ben het al sinds weet ik hoe lang", vertelt een fan, goed verborgen achter de opgestoken kraag van zijn jas. "Volgende wedstrijd begint gewoon weer op 0-0. Altijd vertrouwen houden. Je weet nooit hoe het balletje rolt."

Waar het ramprecord aan te danken is, breken sommige fans het hoofd over: "Er is denk ik heel veel mis. Ze hebben geen vast beleid, verkeerde spelers ingekocht, weinig mentaliteit. Als het zo doorgaat, zijn we in februari weer gedegradeerd", moppert een fan bij een marktkraampje.

Een degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie is een horrorscenario voor de fans, al 'kunnen we dan wel weer op vrijdagavond voetbal kijken', lacht een supporter. "Het is moeilijk op het moment, maar het komt altijd weer goed. En 31 keer verliezen is een record, maar dan hebben we toch een record", lacht de fan in een grijze winterjas. Al nuanceert hij zijn optimisme wel: "Heel eerlijk: ik denk dat het dit seizoen niet meer gaat lukken."