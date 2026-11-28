Niemand is zo'n grote fan van de Backstreet Boys als Sabine Krougman (41) uit Sint Willebrord. Ze kan niet alleen alle liedjes meezingen, maar heeft ook een van de bijzonderste memorabilia die er van de band te krijgen is: een platina-album dat ze via een veiling heeft gekocht. Nu kan ze niet wachten tot de band volgend jaar naar Nederland komt: "Ze hebben veel voor me gedaan."

Huize Krougman zal altijd uit vijf extra personen bestaan. Sabine - Backstreet Boys sjaal om de nek, staand voor een kast met gedenkwaardigheden - is naar eigen zeggen de grootste Backstreet Boys-fan van Brabant. De boyband uit de jaren 90 staat de hele dag op repeat. "Van mijn dochter moet ik soms mijn oortjes in, omdat ze ze dan even zat is."

Platina-album Al 31 jaar is ze superfan van de groep, maar waarom? "Toen ik 10 was waren ze super populair bij iedereen, dus ik ben daar in meegegaan. Maar dat is bij mij nooit meer overgegaan." En zo droomt Sabine al drie decennia weg bij de muziek van de boyband. "De muziek heeft veel voor me betekend. Ik heb een behoorlijk zware jeugd gehad en de muziek heeft me daar doorheen gesleept."

Naast de souvenirs die je bij menig fan kunt vinden zoals shirts en posters, bezit Sabine een wel heel opmerkelijk gedenkstuk: een platina-album van de eerste plaat die de groep maakte. "Hij is gepresenteerd aan de hele groep, ze hebben er zelf ook allemaal eentje. Maar deze heb ik via een veiling op televisie gewonnen."

Toen Sabine 13 was, keek ze samen met haar oma naar de tv, waar de plaat werd geveild. Ze belde naar de veiling en bleek het hoogste bod gedaan te hebben. "Het kostte 4500 gulden. Hoeveel die nu waard is weet ik niet, want ik ga hem nooit wegdoen."

Al 31 jaar fan

Dat de boyband volgend jaar Amsterdam komt, is groot nieuws voor Sabine. "Ik ben ontzettend blij dat ze weer naar Nederland komen. Het heeft te lang geduurd. Ze zijn inmiddels ook wat ouder. Ik ook. Alles kennen we van buiten." Want volgens Sabine is ze na 31 jaar nog altijd die trouwe fan die ze als klein meisje was. Hoewel er in die vele jaren een hoop is veranderd, blijven sommige dingen hetzelfde. "Brian is nog altijd de leukste van de groep. Hij is grappig, lief en kan het beste zingen."

Meezingen hoeft Sabine overigens niet meer alleen te doen. "Er is een hele nieuwe generatie die opeens interesse heeft. Ik ben besmet geraakt en heb het mooi doorgegeven", lacht Sabine nadat dochter Jadie zich in het gesprek mengt.

"Ik vind hun muziek leuk en ze zijn ook mooi om naar te kijken", giebelt Jadie, al hoeft de muziek volgens haar niet de héle dag aan te staan, "Soms vind ik het irritant. Dan wil ik gewoon TikTok kijken en dan komt ze met de muziek erdoorheen." Desalniettemin gaan moeder en dochter proberen kaartjes te scoren voor het concert in Amsterdam. "Dinsdag zit ik op tijd klaar om via de fanclub tickets te krijgen", sluit Sabine af.