Weg met de verspilling en de overconsumptie. Dat is het motto van de Klottermarkt in Tilburg. In een leegstaand winkelpand kunnen mensen dit weekend gratis sinterklaascadeautjes halen, die door anderen zijn ingeleverd.

“Wij vinden dat Black Friday mensen oproept om maar te kopen en te kopen. Terwijl de meeste mensen genoeg hebben. Waarom kopen als er al zoveel is”, vraagt Peeters zich af.

“We zijn de tegenhanger van Black Friday”, zegt initiatiefnemer Saskia Peeters. ”Bij ons is het Green Saturday.” Peeters is van Switch, een Tilburgse organisatie die zich bezighoudt met duurzaamheid en rechtvaardigheid.

Spullen ingeleverd

De afgelopen maand zijn er door mensen spullen waar ze niets mee doen, ingeleverd bij Switch. En die staan nu uitgestald. “Het zijn meestal nieuwe spullen, die nog nooit gebruikt zijn. Vaak zit het prijsje er nog op.” Peeters wijst naar een moderne koekoeksklok, grijs met een witte wijzerplaat. 65 euro volgens het prijskaartje en nu mag iemand hem gratis meenemen.

“Het is ons vooral te doen om verspilling tegen te gaan”, zegt Peeters. "Dat het vooral fijn is voor mensen met een smalle beurs is bijvangst. Dat is niet ons hoofddoel."

Grote roze vaas

Veronica heeft al een spelletje uitgezocht voor haar zoontje. “Wij kopen zoveel dingen en wij gooien zoveel dingen weg. Ik vind het een prachtig initiatief.” Ook Marita is in haar nopjes. “Dat je het zo maar gratis mee mag nemen, zet mij wel aan het denken.” Haar keus is gevallen op een grote roze vaas. “Die past helemaal in mijn interieur.”

Jayden is op zoek naar een surprise voor Sinterklaasavond bij de scouting. “Ik heb niet zoveel geld meer over. Zo geef ik iets een tweede leven."