

Zaterdag protesteerden vrienden, collega’s en sympathisanten van Omar Elshal (34), de Egyptische Eindhovenaar die nu 400 dagen vastzit in een cel in Egypte, voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze eisen dat de Nederlandse staat meer doet om Omar vrij te krijgen.

Het is opmerkelijk dat het zo stil is rondom Elshal, omdat de Tweede Kamer eerder via een motie eiste dat Nederland de hoogste politieke en diplomatieke niveaus inzet om hem vrij te krijgen.

Het is ruim een maand geleden dat de aandacht uitging naar Elshal . De ASML-medewerker mocht na een jaar gevangenschap voorkomen, maar zag de rechter een uitspraak in zijn zaak uitstellen.

Stil gebleven

"Het blijft stil van de kant van minister-president Rob Jetten. Er is nu een maand voorbij sinds Omars rechtszaak, maar het is volledig stil gebleven", zegt zijn vriend en woordvoerder Marouen Hamdi tegen Studio040.

"Op de dag dat Omar precies een jaar vastzat, op 26 oktober, ondertekende de Nederlandse ambassade in Egypte een overeenkomst waarbij Nederland een watermanagementproject ter waarde van 3,7 miljoen euro uitvoert samen met de Egyptische autoriteiten", stelt Hamdi.

“Het lijkt er niet in de verste verte op dat Nederland enig politiek, economisch of diplomatiek gewicht in de waagschaal legt om een van zijn staatsburgers vrij te krijgen.”



Geen dokter gezien

Dat terwijl de situatie van Elshal hoe langer hoe slechter wordt volgens Hamdi. “Hij heeft nog steeds geen dokter gezien. Hij krijgt niet de kans om zijn advocaat te spreken en hij heeft nog steeds geen bezoek gehad van de Nederlandse ambassade. Het blijft ook stil vanuit Nederland. Het lijkt alsof Omar alweer is vergeten”, aldus Hamdi.

Daarom stonden zaterdagmiddag bij een temperatuur rond het vriespunt, zo'n tien sympathisanten van Omars zaak met borden en een banner voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.