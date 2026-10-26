Eindhovense Omar nog langer vast in Egypte: rechtszaak opnieuw uitgesteld

Omar Elshal (34) uit Eindhoven blijft nog langer vastzitten in Egypte. De rechtszaak tegen de ASML-medewerker die al meer dan een jaar vastzit, werd maandag opnieuw uitgesteld. Op 9 januari moet hij opnieuw voor de rechter in Caïro verschijnen. Dat laat zijn vriend en woordvoerder Marouen Hamdi maandagavond weten.

Geen antwoorden Omar zou de reputatie van Egypte hebben geschaad. Zijn familie en vrienden vermoeden dat zijn arrestatie verband houdt met berichten op sociale media en zijn aanwezigheid bij pro-Palestijnse demonstraties in Nederland. Maar duidelijkheid daarover is ook maandag niet gekomen. "Om überhaupt te weten waarvan Omar precies wordt beschuldigd, moeten we opnieuw tweeënhalve maand wachten", vertelt zijn vriend.

Het is opnieuw een tegenvaller voor Omar en zijn omgeving. Hoewel hij deze keer wel aanwezig was in de rechtbank, leverde de zitting volgens Hamdi geen nieuwe antwoorden op. "Ook deze keer is er geen uitleg gegeven over wat Omar zou hebben gedaan", zegt hij.

Verdediging loopt vast

Ook de verdediging loopt volgens hem vast. De advocaat van Omar mag hem niet bezoeken in de gevangenis en heeft ook bij de rechtszaak maandag geen inhoudelijk gesprek met hem kunnen voeren, liet hij aan Hamdi weten. Familieleden mochten ook niet aanwezig zijn bij de zitting. De reden voor het nieuwe uitstel werd volgens Hamdi nauwelijks toegelicht.

"We hoopten dat er eindelijk vooruitgang zou zijn, maar er is niets gebeurd", zegt hij. Omar zit ondertussen meer dan een jaar vast en wordt volgens hem steeds angstiger en wanhopiger. "Bij de rechter heeft hij wel aangegeven in contact te willen komen met vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade." Dat contact is er nog altijd niet geweest.

Hoop op meer politieke druk

Familie, vrienden en collega's van Omar hopen op nog meer politieke en diplomatieke druk. Eerder nam een meerderheid van de Tweede Kamer al een motie aan waarin het kabinet wordt opgeroepen de zaak op het hoogste diplomatieke niveau aan te kaarten bij de Egyptische autoriteiten.

Hamdi doet maandag opnieuw een beroep op premier Rob Jetten. "Wat bij deze zitting is gebeurd, laat zien dat er behoefte is aan diplomatieke bemoeienis op het hoogste niveau", zegt hij. "Wij roepen premier Rob Jetten op om actiever in te grijpen in de zaak."