Omar verscheen niet bij cruciale zitting: 'Zetten er vraagtekens bij'

De zorgen om de 33-jarige ASML-ingenieur Omar Elshal uit Eindhoven nemen met de dag toe. Hij zit al sinds oktober vast in een Egyptische gevangenis vanwege uitingen op sociale media en verscheen maandag, zonder verklaring, plots niet bij zijn eigen rechtszaak. Daardoor dreigt zijn zaak opnieuw lang vertraging op te lopen. "Hij vraagt al maanden voor medische hulp daar, maar die krijgt hij niet", vertelt een goede vriend aan Omroep Brabant.

Wat hem precies wordt verweten, wist Elshal op dat moment niet. Ook zijn familie tast nog altijd grotendeels in het duister. "Later kwamen we erachter dat het zou komen door berichten die Omar op sociale media had geplaatst over Egypte", legt Hamdi uit.

Elshal zit sinds oktober 2025 achter de tralies in Egypte. "Omar was op bezoek bij zijn familie in Egypte voor een bruiloft", vertelt Marouen Hamdi, een goede vriend en collega van Omar bij ASML. Hij spreekt namens de familie. "Hij en zijn vrouw waren enorm enthousiast voor de reis, maar zodra hij aankwam op de luchthaven werd hij vastgezet."

Duidelijkheid

Elshal zou maandag samen met 72 anderen voor de rechter verschijnen, allen zouden verdacht worden van soortgelijke feiten. Zijn advocaten hoopten eindelijk duidelijkheid te krijgen over de berichten die hem in de problemen zouden hebben gebracht. "Wij weten dat er helemaal geen berichten zijn, alleen de rechtbank moet daar nog van overtuigd worden."

De advocaten zaten klaar in de rechtszaal. Ook diplomaten van het consulaat waren gekomen om de zaak te volgen. Maar Omar bleek ineens niet aanwezig te zijn. "De vertegenwoordigers van de ambassade meldde zich en vroegen of ze ook bij de zitting mochten zijn", schetst zijn goede vriend. "Na een half uur vertelde de rechter dat Omar niet naar de rechtbank was gebracht. Volgens de advocaten is dat onwaarschijnlijk. Het is vooral heel teleurstellend, we hebben er grote vraagtekens bij."

'Acute depressie'

Waarom de Eindhovenaar niet naar de rechtbank was gebracht, bleef onduidelijk. Volgens Hamdi gaf de rechter daar geen enkele verklaring voor. "Ik maak me zorgen om het juridische proces."

De volgende zitting staat pas over drie maanden gepland. Dan kunnen de advocaten opnieuw proberen duidelijkheid te krijgen over de aantijgingen. Maar volgens Hamdi tikt de klok genadeloos door. "Ik maak me zorgen, vooral om Omar. Hij heeft last van een acute depressie en hij heeft veel lichamelijke klachten. Hij vraagt al maanden voor medische hulp daar, maar die krijgt hij niet."

Ook contact met zijn familie is er nauwelijks. Alle communicatie loopt via zijn advocaten. "Hoe langer het proces duurt, hoe serieuzer zijn klachten worden", legt Hamdi uit. Over de reden van zijn arrestatie blijven vrienden en familie ondertussen gissen. Zij vermoeden dat de Egyptische autoriteiten zijn gevallen over berichten rond Palestinademonstraties die Elshal op sociale media deelde.

Palestinademonstraties

Hij zou onder meer de Rode Lijn-demonstraties in Den Haag en Amsterdam hebben bijgewoond. Ook sloot hij zich in Eindhoven mogelijk aan bij enkele kleinere protesten. "De oorlog raakte Omar, net als veel andere mensen in Nederland. Maar hij postte niks over de Egyptische overheid", stelt Hamdi vastberaden

Hij is blij dat het consulaat de zaak maandag wilde bijwonen, maar vindt dat Den Haag veel harder moet optreden. "Dat is wat we al negen maanden hebben gevraagd", zegt hij. "Maar we hopen dat het ministerie van Buitenlandse zaken actiever en assertiever is voor Omar's recht op consulaire hulp."



Roep om hulp

Eerder trok ook zijn werkgever ASML aan de bel over de penibele situatie van de Eindhovenaar. De gemeente Eindhoven sloot zich daarbij aan. Zelfs in de Tweede Kamer groeiden de zorgen.