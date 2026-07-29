Eindhovense Omar ontbreekt bij eigen rechtszaak in Egypte

Grote verwarring rond de rechtszaak van Omar Elshal (33) in Egypte. De Eindhovense ASML-medewerker was maandag om onbekende redenen niet aanwezig tijdens de zitting. Daardoor is zijn zaak drie maanden uitgesteld en blijft hij vastzitten.

Studio040 Geschreven door

Maandag 26 juli moest Omar voor de Egyptische rechter verschijnen, meldt Studio040. Die dag zou duidelijk worden of vrijspraak een optie is op de korte termijn. Ook het Nederlandse consulaat was aanwezig om de zitting bij te wonen én na afloop met de Eindhovenaar te spreken. Raadsel

Maar dat liep anders. De rechter verklaarde dat Omar niet aanwezig was. Van de 72 mensen die voor moesten komen, was hij de enige die ontbrak. Waarom Omar niet aanwezig was, is voor iedereen een raadsel, vertelt zijn zegspersoon Marouen Hamdi. "Het is onbegrijpelijk. Omar keek enorm uit naar de rechtszaak. Dat hij niet aanwezig was, komt heel erg onverwachts."