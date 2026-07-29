Eindhovense Omar ontbreekt bij eigen rechtszaak in Egypte
Grote verwarring rond de rechtszaak van Omar Elshal (33) in Egypte. De Eindhovense ASML-medewerker was maandag om onbekende redenen niet aanwezig tijdens de zitting. Daardoor is zijn zaak drie maanden uitgesteld en blijft hij vastzitten.
Maandag 26 juli moest Omar voor de Egyptische rechter verschijnen, meldt Studio040. Die dag zou duidelijk worden of vrijspraak een optie is op de korte termijn. Ook het Nederlandse consulaat was aanwezig om de zitting bij te wonen én na afloop met de Eindhovenaar te spreken.
Raadsel
Maar dat liep anders. De rechter verklaarde dat Omar niet aanwezig was. Van de 72 mensen die voor moesten komen, was hij de enige die ontbrak.
Waarom Omar niet aanwezig was, is voor iedereen een raadsel, vertelt zijn zegspersoon Marouen Hamdi. "Het is onbegrijpelijk. Omar keek enorm uit naar de rechtszaak. Dat hij niet aanwezig was, komt heel erg onverwachts."
Al maanden vast in Egypte
Omar Elshal zit sinds oktober 2025 vast in Egypte. De 33-jarige ingenieur woonde al jaren in Eindhoven, werkte bij ASML en had naast de Egyptische ook de Nederlandse nationaliteit. Hij reisde naar Egypte voor een familiebruiloft, maar werd bij aankomst op het vliegveld van Caïro opgepakt.
Volgens zijn omgeving wordt hij verdacht van het 'schaden van de reputatie van Egypte'. Zij vermoeden dat zijn aanwezigheid bij pro-Palestinademonstraties in Eindhoven daarbij een rol speelt.
Familie en vrienden maken zich al maanden zorgen over zijn gezondheid en zeggen dat hij kampt met lichamelijke klachten en psychische problemen door zijn detentie.
Ook is er kritiek op de ondersteuning vanuit Nederlandse instanties. Vrienden en familie vinden dat Omar onvoldoende wordt bijgestaan, al hebben onder meer de gemeente Eindhoven en ASML inmiddels aandacht gevraagd voor zijn situatie.
Politiek volgt zaak op de voet
De zaak van Omar kreeg eerder ook aandacht in Den Haag. In juni sprak DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle zijn zorgen uit over de situatie van de Eindhovenaar. Tijdens een werkbezoek van een Nederlandse Tweede Kamerdelegatie aan Egypte wilde hij bekijken of een bezoek aan Omar mogelijk was.
Ook D66-Kamerlid Mpanzu Bamenga liet zich toen over de zaak informeren. Op dat moment was nog onduidelijk wanneer Omar voor de rechter zou verschijnen. Die eerste zitting heeft nu plaatsgevonden, maar doordat Omar daar om onbekende redenen afwezig was, is de zaak opnieuw vertraagd.
De volgende zitting staat gepland voor 26 oktober.