Brede steun in Tweede Kamer voor motie over vastzittende Eindhovenaar Omar
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om de zaak van Eindhovenaar Omar Elshal op het hoogste diplomatieke en politieke niveau aan te kaarten bij de Egyptische regering.
De motie was ingediend door PRO-Kamerlid Kati Piri en medeondertekend door Maes van Lanschot (CDA), Hanneke van der Werf (D66) en Stephan van Baarle (DENK). Volgens vriend en woordvoerder Marouen Hamdi is de uitkomst van de stemming een belangrijk signaal. "Het laat zien dat er brede steun is voor Omar en dat de regering wordt gevraagd deze zaak prioriteit te geven."
Al bijna een jaar vast
Omar, die jarenlang in Eindhoven woonde en werkt als ingenieur bij ASML, werd 19 oktober vorig jaar opgepakt op het vliegveld van Caïro. Hij was samen met zijn vrouw in Egypte voor een familiebruiloft.
Waarom hij precies vastzit, is volgens zijn familie en vrienden nog altijd onduidelijk. Zij vermoeden dat zijn arrestatie verband houdt met berichten op sociale media en zijn aanwezigheid bij pro-Palestijnse demonstraties in Nederland.
Nederland heeft inmiddels meerdere keren geprobeerd consulaire bijstand te verlenen, maar de Egyptische autoriteiten hebben dat tot nu toe geweigerd. Volgens Marouen heeft Omar nog steeds niemand van de Nederlandse ambassade gesproken.
Zorgen over gezondheid
De zorgen over Omar's gezondheid blijven ondertussen groot. Volgens zijn omgeving kampt hij met rug- en gebitsproblemen en krijgt hij onvoldoende medische zorg. Ook zou zijn mentale toestand achteruitgaan door de lange periode van onzekerheid.
De zaak kreeg volgens Hamdi de afgelopen weken op meerdere momenten aandacht in Den Haag. Naast het debat over mensenrechten werd Omar ook genoemd tijdens een debat over grensoverschrijdende onderdrukking door buitenlandse regimes. Daarbij werd aandacht gevraagd voor de vraag of zijn detentie verband houdt met zijn vrijheid van meningsuiting in Nederland.
Hoop op volgende zitting
Eerder dit jaar zou Omar voor de rechter verschijnen, maar hij werd toen om onduidelijke redenen niet naar de rechtbank gebracht. Zijn advocaten waren wel aanwezig, net als Nederlandse diplomaten die de zaak volgden.
De volgende zitting staat gepland voor 26 oktober. Omar hoopt volgens Hamdi dat die zitting meer duidelijkheid brengt over zijn situatie en een stap richting vrijlating betekent. Tegelijkertijd vreest hij dat de zaak opnieuw wordt uitgesteld.