Brede steun in Tweede Kamer voor motie over vastzittende Eindhovenaar Omar

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om de zaak van Eindhovenaar Omar Elshal op het hoogste diplomatieke en politieke niveau aan te kaarten bij de Egyptische regering.

De motie was ingediend door PRO-Kamerlid Kati Piri en medeondertekend door Maes van Lanschot (CDA), Hanneke van der Werf (D66) en Stephan van Baarle (DENK). Volgens vriend en woordvoerder Marouen Hamdi is de uitkomst van de stemming een belangrijk signaal. "Het laat zien dat er brede steun is voor Omar en dat de regering wordt gevraagd deze zaak prioriteit te geven."

Al bijna een jaar vast

Omar, die jarenlang in Eindhoven woonde en werkt als ingenieur bij ASML, werd 19 oktober vorig jaar opgepakt op het vliegveld van Caïro. Hij was samen met zijn vrouw in Egypte voor een familiebruiloft.

Waarom hij precies vastzit, is volgens zijn familie en vrienden nog altijd onduidelijk. Zij vermoeden dat zijn arrestatie verband houdt met berichten op sociale media en zijn aanwezigheid bij pro-Palestijnse demonstraties in Nederland.