En dus was dit het alternatief. "Ik zag dat er online veel kritiek op was. Mensen zeiden dat ik op Spiderman leek", lacht de keeper. Hij kan extra lachen, want de keeper hielp zijn ploeg met tien reddingen aan een overwinning. "Het is voor het eerst dat ik zoveel moest doen in een wedstrijd, maar het is uiteindelijk mijn werk."

Normaliter zien we de keeper van PSV in een groen- of roze tenue, maar zaterdag kwam de Tsjechische keeper het veld op in een oranje-zwart tenue met een bijzonder patroon. "Dat bepalen de officials", vertelt de keeper na de gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De bezoekers hadden namelijk een groen uittenue.

Nieuwe favoriet

Of het nieuwe shirt daar iets mee te maken heeft? "Ik denk dat het na vandaag mijn favoriete tenue is. Je ziet mij alleen nog in dit tenue, als het mogelijk is."

Waar het online dus veel over het keeperstenue ging, was Peter Bosz daar niet mee bezig. “Je gaat mij serieus naar kleding vragen? Ik heb geen idee wat hij aan heeft gehad."

Genoten van keeper

De coach heeft vooral genoten van zijn keeper. "Hij heeft ons gered bij momenten. Als het nog 2-1 was geworden had ik het wel willen zien." De keeper ontwikkelt zich volgens de 63-jarige coach goed. “Voorheen liet hij het ook zien, maar had hij ook wel eens een momentje dat je dacht: Wat doet hij nu?"

De 26-jarige keeper kan zich daarin vinden. "Ik moest consistenter worden en ik heb het gevoel dat ik daar goed mee bezig ben." Hij hield zaterdag de nul, maar dat maakt hem niet veel uit. "Het is een bonus. Ik geef niets om cleansheets. Als we maar winnen en de punten pakken."