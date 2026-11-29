Opnieuw is er een explosie geweest bij een huis aan de Rijsselbergen in Bergen op Zoom. Dinsdagnacht was dit ook al het geval. BN De Stem meldde toen dat het ging om de woonwagen van Klaas Otto, de oprichter van de verboden motorclub No Surrender.

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De politie wilde woensdag geen uitspraken doen over waar in de straat de explosie precies plaatsvond. Ook wilde de politie niet bevestigen of het ging om een woonwagen van Klaas Otto. Het huis is bij de ontploffing van zaterdagnacht zwaar beschadigd geraakt. Agenten hebben de omgeving afgezet. Voor zover bekend zou niemand gewond zijn geraakt.

De straat is bezaaid met brokstukken. 'Explosief bij voordeur'

Na de ontploffing van dinsdagnacht meldden meerdere bronnen aan BN De Stem dat het explosief dat daarbij werd gebruikt "was neergelegd bij of vastgemaakt aan de voordeur van Otto's woning". Over de explosie van zaterdagnacht zijn nog geen details bekendgemaakt.

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Proces

Otto werd half november in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor witwassen, valsheid in geschrifte en twee gewelddadige afpersingen. Hij kreeg toen door het gerechtshof in Den Haag vier jaar gevangenisstraf opgelegd. Met dit hoger beroep kwam een einde aan een proces dat meer dan tien jaar geleden begon. Het enige dat nu nog loopt, is een kaalplukzaak. Otto moet 1,6 miljoen euro misdaadgeld betalen aan de staat. Ook daartegen is hij in hoger beroep gegaan.