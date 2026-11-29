Een overstekende fietsster is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding in de Spoorlaan in Tilburg. Ze werd bij de oversteekplaats bij de Tivolistraat, in het centrum van de stad, geschept door een automobilist. Dit gebeurde rond kwart over vier 's nachts. De automobilist zou met hoge snelheid hebben gereden.

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Door de klap brak de fiets van het slachtoffer in stukken. Meerdere buurtbewoners en voorbijgangers kwamen op de klap af en verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. De bestuurder van de auto reed na de aanrijding op hoge snelheid weg.

De vrouw is zeer ernstig gewond geraakt en is met hoge spoed naar een ziekenhuis gebracht. Aanhouding

De betrokken auto werd anderhalve kilometer verderop teruggevonden aan de Havendijk in Tilburg. De bestuurder werd direct aangehouden door de politie, evenals de bijrijder. De Spoorlaan zal de komende uren nog afgesloten zijn vanwege technisch verkeersonderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden. Vrijdagnacht vond er, op zo'n anderhalve kilometer van de plaats van deze aanrijding, ook al een zware aanrijding plaats waarbij een automobilist en een fietser betrokken waren.