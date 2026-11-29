Julian van de Zanden (27) uit Haaren was zondag nietsvermoedend aan het werk op de N65 toen een automobilist recht op hem afkwam rijden. De bestuurder negeerde de wegafzetting en veroorzaakte zo een levensgevaarlijke situatie. "Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt", zegt hij.

De uitvoerder van Heijmans werkt dit weekend met zo'n zesentwintig collega's en negen verkeersregelaars op de N-weg tussen Helvoirt en Oisterwijk. "We regelen het onderhoud voor Rijkswaterstaat en zijn de bomen aan het snoeien", legt hij uit.

Aan het begin van de middag kreeg Julian de schrik van zijn leven toen hij een auto recht op zich af zag komen. "De automobilist schampte langs mijn auto en reed daarna met een hoge snelheid door."

Waarschuwen

Julian waarschuwde direct zijn collega's die even verderop druk bezig waren met de bomen. "Een van de collega's heeft toen een van onze mobiele kranen midden op de weg gezet, hopend dat de bestuurder dan zou stoppen." Dat deed de man alleen niet. Hij stuurde om de kraan heen, reed door de berm en vervolgde zijn weg spookrijdend over de N65 waar wel verkeer reed.