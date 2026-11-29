Kinderboerderij vierde keer slachtoffer van inbraak: 'Geen potten met goud'
Ze hebben er schoon genoeg van bij kinderboerderij Goedland in Den Bosch. Zaterdagochtend werd er voor de vierde keer ingebroken in minder dan een maand tijd.
“Hier bij deze poort hebben ze met veel geweld geprobeerd binnen te komen”, wijst beheerder Laurijn Coraij. Een ketting is doorgeknipt en met een slijptol is het slot van de poort vernield. “Ze zijn ook op het terrein geweest", vertelt ze. Vermoedelijk zijn de inbrekers geschrokken van het alarm en weer vertrokken.
En zo ging het iedere keer. De vier poorten van het terrein zijn afgelopen maand allemaal aan de beurt geweest. Door het alarm bleef het telkens bij kapot hekwerk. “Maar dat is op zich al een flinke schadepost”, weet Laurijn.
De kinderboerderij laat zich niet uit het veld slaan. Het Sinterklaasfeest dat zondagmiddag op de planning staat, gaat gewoon door. Tientallen kinderen uit de wijk komen naar Goedland voor een meet-and-greet met de goedheiligman. Er worden poffertjes gebakken en papieren schoentjes geknutseld. De Sint heeft desgevraagd ook geen goed woord over voor inbrekers. Ze verdienen wat hem betreft een plek in de zak naar Spanje.
"Ze kwamen niet om de stallen uit te mesten."
Beheerder Laurijn heeft geen idee waarom de inbrekers het op de kinderboerderij gemunt hebben. “Wij zijn een stichting, wij hebben hier echt geen potten met goud staan. Er zijn hier ook geen zeldzame diersoorten. Onze dieren zijn allemaal afdankertjes, dus daar zal het ze ook niet om te doen zijn. Als ze nou kwamen om de stallen uit te mesten dan was het prima, maar helaas hebben ze dat nog nooit gedaan.”
De inbraken zijn niet alleen een financiële strop, het is ook heel vervelend voor de tientallen vrijwilligers van Goedland, zegt Laurijn. “We hebben hier heel veel dieren staan waar we om geven. Die inbraken doen iets met het gevoel van veiligheid."
Goedland heeft via sociale media een oproep gedaan aan alle buurtbewoners van de wijk Kruiskamp om een extra oogje in het zeil te houden en het te melden als ze iets vreemds zien bij de kinderboerderij.