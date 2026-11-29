Ze hebben er schoon genoeg van bij kinderboerderij Goedland in Den Bosch. Zaterdagochtend werd er voor de vierde keer ingebroken in minder dan een maand tijd.

Jan Waalen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Hier bij deze poort hebben ze met veel geweld geprobeerd binnen te komen”, wijst beheerder Laurijn Coraij. Een ketting is doorgeknipt en met een slijptol is het slot van de poort vernield. “Ze zijn ook op het terrein geweest", vertelt ze. Vermoedelijk zijn de inbrekers geschrokken van het alarm en weer vertrokken. En zo ging het iedere keer. De vier poorten van het terrein zijn afgelopen maand allemaal aan de beurt geweest. Door het alarm bleef het telkens bij kapot hekwerk. “Maar dat is op zich al een flinke schadepost”, weet Laurijn.

De kinderboerderij laat zich niet uit het veld slaan. Het Sinterklaasfeest dat zondagmiddag op de planning staat, gaat gewoon door. Tientallen kinderen uit de wijk komen naar Goedland voor een meet-and-greet met de goedheiligman. Er worden poffertjes gebakken en papieren schoentjes geknutseld. De Sint heeft desgevraagd ook geen goed woord over voor inbrekers. Ze verdienen wat hem betreft een plek in de zak naar Spanje.

"Ze kwamen niet om de stallen uit te mesten."