Een ouderwets logeerpartijtje, maar voor deze logés hoef je geen eten of drinken te regelen. "Ze vragen alleen een beetje aandacht." En dat kregen de kunstwerken van Museum Jan Cunen in Oss wel toen zij afgelopen dagen logeerden bij kunstliefhebbers uit Megen.

Kees Vos gaf zich meteen op toen hij hoorde van de logeerpartij. "Het is een mooi initiatief om anderen in contact te laten komen met kunst in een heel ongewone omgeving." Hij moet zelf van het werk afblijven. "Ze kwamen het hier neerzetten, meer mag ik er niet mee doen." Toch heeft hij één ding toegevoegd: een lampje. "Dat mag alleen aan als er bezoekers zijn. Verder moet het lampje uit, want het papier kan ervan lijden." Ook Janine Dion was meteen enthousiast over het idee om kunstwerken te laten logeren. "Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in kunst", vertelt ze. Het stel had geen voorkeur voor een bepaald kunstwerk. "Wij vinden het verhaal achter kunst veel belangrijker dan de kunst zelf."

"Ik weet niet goed wat het is, het lijkt wel of we op vakantie gaan."

Samen met haar man Ed van Uum kreeg Janine drie koffers met strijkijzers als logé. "Ik moest wel lachen." Wat ze precies in het kunstwerk ziet, weet ze nog niet. "Je kunt er veel bij fantaseren. Zijn het dieren in een kudde? Een reiskoffer? Iedereen mag het zelf invullen." Zelf ziet ze er ook vleugeltjes en krulletjes in. Nu het kunstwerk al een paar dagen in huis staat, kijkt ze er anders naar dan bezoekers die het maar kort zien. "Dan zie je meer dingen." Haar man kijkt er wat praktischer naar. "Ik zie hier gewoon drie koffers met een stel strijkbouten." Hij vindt dat het kunstwerk best een beetje mag schuren. "Laat mensen denken: gaan die mensen op vakantie? Willen ze nog gaan strijken? Het past precies bij de prikkel die we gevraagd hebben." Het logeerweekend is een idee van Museum Jan Cunen. Kunstwerken die normaal gesproken in het museum of depot verblijven, krijgen een plek midden in de gemeenschap. Het hele weekend stellen deelnemers hun voordeur open voor buurtbewoners, met als doel om niet alleen mensen op een bijzondere manier met kunst in contact te brengen, maar ook met elkaar.

"Onze logé is het mooist van allemaal."