De automobilist die zondagmiddag dwars door een wegafzetting op de N65 tussen Helvoirt en Oisterwijk reed, is een 47-jarige man uit Ede. Hij is door de politie aangehouden en wordt zondagavond verhoord.

Wegwerkers op de N65 tussen Helvoirt en Oisterwijk kregen zondagmiddag de schrik van hun leven . De weg is dit weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden, maar een automobilist, vermoedelijk onder invloed, trok zich daar niets van aan. Hij reed dwars door de afzetting en veroorzaakte een levensgevaarlijke situatie.

De automobilist reed op volle snelheid het vijf kilometer lange werkgebied in. Meerdere wegwerkers en verkeersregelaars moesten springen voor hun leven.

De uitvoerder, wiens auto door de doldrieste automobilist werd geschampt, waarschuwde via een groepsapp meteen zijn collega's die verderop aan het werk waren.



Kraanmachinist probeerde auto te stoppen

Een kraanmachinist probeerde de asociale bestuurder tegen te houden door zijn kraan op de weg te zetten. Maar de roekeloze automobilist reed om de kraan heen en besloot vervolgens een stuk te gaan spookrijden op de rijbaan waar wél verkeer reed.

Vlak bij Haaren raakte de bestuurder een andere auto, maar ook dit deed hem niet stoppen. Wat verderop, bij Udenhout, viel zijn auto uiteindelijk stil. Daar trokken omstanders de sleutel uit het contact.

De bestuurder hoefde, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet naar het ziekenhuis. Hij werd door de politie aangehouden en zal zondagavond nog verhoord worden.