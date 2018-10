Indrukwekkende samenkomst na spoordrama Oss: 'Hadden alles gegeven om dit te voorkomen'

In De Lievekamp spraken onder andere burgemeester Wobine Buijs, een leidster van kinderopvang Okido en de directeur van basisschool De Korenaer. Daarnaast deelde ceremoniemeester Gemma van Baasbank een aantal aangrijpende verhalen namens de ouders van de omgekomen kinderen.

Tijdens de samenkomst werden voor het eerst de namen van de vier omgekomen slachtoffertjes openbaar gemaakt: Dana (8), Fleur (5), Kris (4) en Liva (4). Van Baasbank sprak namens de ouders waardering uit voor het werk van de hulpverleners, die het leven van een vijfde kind en de begeleidster wisten te redden. Ook gaf ze een aangrijpend inkijkje in de levens van de vier omgekomen kinderen.

'Alles willen geven'

Begeleidster van kinderopvang Okido Manon vertelde hoe zij met haar collega's 'alles had willen geven om te zorgen dat dit nooit was gebeurd'. Ze prees ook de ouders van de slachtoffers: "Dat we hun betrokkenheid voelen ondanks al hun verdriet, daar kunnen we alleen maar heel stil bij zijn."

Peter Janssen, directeur van basisschool De Korenaer, sprak geëmotioneerd over de 'vier lege stoeltjes', die zijn school opeens had. De Osse burgemeester Wobine Buijs gebruikte haar spreektijd onder andere om de hulpverleners te prijzen. Ze sprak ook over de 'toevloed van goedheid' die loskwam na het ongeluk.





Muziek

Onder andere musicalsterren Vajén van den Bosch en Jim Bakkum, violiste Iris van Nuland, harpiste Fleur van Lith en het koor van BrabantTalent verzorgden de muziek tijdens de avond.

Bekijk hieronder de samenkomst terug:







