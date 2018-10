Het gevaar van dumpen xtc-afval in woonwijken: ‘Een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen'

Het komt vaker voor dan ons lief is. Laboratoria voor xtc-productie midden in woonwijken. Waar drugslabs ook in loodsen in het buitengebied worden gevonden, leveren deze laboratoria in straten direct gevaar op voor bewoners van de straat en zelfs de hele wijk.

Zeker als er resten van drugslabs in een straat in brand worden gestoken. Dat gevaar geldt niet alleen voor omwonenden, maar ook voor de brandweerlieden die de brand moeten bestrijden. Het gaat dan vooral over de chemische dampen die kunnen vrijkomen.

Het grootste gevaar

“Het gevaar zit in de grote onbekendheid”, legt Wally Paridaans, hoofdofficier van dienst en woordvoerder van de brandweer uit. “Het is vaak onduidelijk met welke stoffen je te doen hebt, welke hoeveelheid en wat er met de stoffen gebeurd is, hoe de stoffen gemengd zijn. Dat zijn allemaal onbekende factoren. Daar schuilt het grootste gevaar in.”

En dan gaat het niet alleen om de stoffen zelf. “Het gaat om de chemische reactie tussen de verschillende stoffen. Een bepaalde samenstelling kan zorgen voor zoutzuurdampen, zoals bij de Offenbachlaan. Bij xtc-labs wordt met dezelfde productieprocessen gewerkt en met dezelfde stoffen”, aldus Paridaans.

Die reactie zorgt voor schadelijke chemische dampen. Wally Paridaans: “De gassen die vrij komen kunnen bijtend en giftig zijn. Het is afhankelijk van de stoffen die gebruikt zijn”. Het gevolg kan zijn dat mensen die met de dampen in aanraking komen hoofdpijn en/of zweren krijgen of moeten kokhalzen.

Tikkende tijdbommen

Maar ook explosie- en brandgevaar maakt dat deze laboratoria tikkende tijdbommen zijn. “Er is altijd brandgevaar, de reactie van verschillende vloeistoffen die veel rook en hitte produceren. Ook omdat deze vloeistoffen in plastic jerrycans zitten die vlam kunnen vatten. Vaak zijn er ook gasflessen aanwezig die voor explosiegevaar kunnen zorgen."

Drugslabs in woonwijken zorgen voor grote gevaren. (Foto: politie)

Politiewoordvoerder Bart Vaessen valt zijn collega van de brandweer bij. “Als daar vuur bij komt zijn de gevolgen niet te overzien.” De politie drukt daarom mensen op het hart om te melden als ze iets verdachts zien of horen. Niet zozeer voor de criminelen die in de labs werken, maar vooral voor de directe omgeving.

“Drugscriminelen kiezen wel vaker voor woonwijken als het gaat om de productie van synthetische drugs”, legt Vaessen uit. “Drugsdumpingen zien we vooral vaak in het buitengebied. Redelijk nieuw dat dat in een woonwijk nu gebeurt.”

De zoete geur van MDMA

Maar waar moet je als burger op letten? Vaessen wijst vooral op de geur die vrijkomt bij het produceren van xtc en MDMA. “Het gaat om een kenmerkende, zoete geur, een duidelijk chemische lucht. Als je zoiets ruikt is er alle reden om de politie te bellen. Daarom maken criminelen vaak gebruik van afzuiginstallaties die de dampen via het dak afvoeren en zo hoog mogelijk de lucht stuwen.”

Hoofdofficier van dienst Wally Paridaans vertelt dat zo’n brand zoals in de Offenbachlaan niet vaak voorkomt. “De brand van xtc-afval midden in een woonwijk geeft een hele andere dynamiek. Voor de mensen in de straat een schokkende gebeurtenis. Gelukkig maken we zulke incidenten zoals in de Offenbachlaan niet vaak mee, maar tegelijkertijd mag je ze ook nooit uitsluiten.”

Politiewoordvoerder Bart Vaessen wil niet nadenken over hoe het ook had kunnen aflopen met de brandende vrachtwagen in de Offenbachlaan. “Dat er geen slachtoffers zijn gevallen, mag een wonder heten. Dit kan natuurlijk niet. We horen daarom heel graag of mensen iets gezien hebben. Dus zelfs bij twijfel, bel de politie.”

Het volledig voorkomen van drugslabs in woonwijken is een onhaalbare ambitie. Maar door scherp te zijn op onregelmatigheden in je straat of wijk kan er voor zorgen dat onschuldigen niet het slachtoffer worden als het fout gaat met een xtc-lab of bij het dumpen van synthetisch drugsafval in de straat. Want als het daar fout gaat, gaat het goed fout.