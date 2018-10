Nieuw buskaartje Arriva: in het weekend voor drie euro onbeperkt reizen in grote steden

BREDA - Arriva maakt het aantrekkelijker om met de bus te reizen. Aanstaande zaterdag wordt in Breda, Tilburg en Den Bosch het Stadskaartje geïntroduceerd. Daarmee kan op zaterdag of zondag voor drie euro onbeperkt gereisd worden in die steden.

Het Stadskaartje is te koop bij de chauffeur in de bus. Iemand die reist met het kaartje mag ook twee kinderen in de leeftijd van vier tot en met elf jaar oud gratis meenemen. Er kan in de bus alleen met een pinpas worden betaald.

Files omzeilen

Arriva komt met het voordelige kaartje, omdat het in de drie grote steden erg druk is in het weekend. Reizen met het openbaar vervoer gaat sneller, omdat files worden omzeild en er niet naar een parkeerplek hoeft worden gezocht.

Vanaf november is het ook mogelijk het Stadskaartje in de voorverkoop te kopen bij de Arriva OV Servicepunten in Brabant.