Spullen op herdenkingsplek spoordrama Oss worden donderdag opgeruimd (maar niet weggegooid)

Meteen na het ongeluk op 20 september, waarbij vier jonge kinderen om het leven kwamen en een kind en begeleidster zwaargewond raakten, kwamen mensen bloemen leggen en kaarsjes aansteken. Het groeide al snel uit tot een herdenkingsplek waar mensen hun medeleven kwamen betuigen en hun verdriet met elkaar deelden.

Niet weggooien

De spullen op de herdenkingsplek worden opgeruimd, maar zullen niet worden weggegooid. Ze zullen worden bewaard in de gemeentewerf. De tekeningen, briefjes en kaartjes worden eerst gedroogd en daarna gefotografeerd. De knuffels gaan in dozen. De gemeente denkt nog na over wat ze met alle knuffels en tekeningen gaan doen. Dat doen ze in overleg met de getroffen families.

Afgesloten

Om de herdenkingsplek veilig op te kunnen ruimen wordt de weg tussen de rotonde aan de Gerbrandylaan en de Heischeutstraat tijdelijk afgesloten. Tussen 10.00 en 15.00 uur mogen daar geen auto's rijden. Fietsers en voetgangers kunnen er wel door.