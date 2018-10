Het voor- en het tegenkamp spreken zich nog één keer uit over een fusie van Nuenen met Eindhoven

NUENEN - In Nuenen staan de stembussen klaar. Woensdag mogen de inwoners in een referendum laten weten hoe zij denken over de aanstaande fusie van het dorp met ‘grote broer’ Eindhoven. Voor de zwevende kiezers geven de kopstukken van 'kamp Voor' en 'kamp Tegen' in ons radioprogramma Wakker! nog een keer hun argumenten. “Samenwerken? Oke! Maar opdoeken? Echt niet.”

De politiek in Nuenen functioneert al jaren niet goed, aldus de provincie. Daarom besloot gedeputeerde Anne-Marie Spierings begin dit jaar dat de gemeente Nuenen moet fuseren met Eindhoven. Over dit voorstel wordt nog voor het eind van dit jaar definitief gestemd door Provinciale Staten.

LEES OOK: Moet Nuenen fuseren met Eindhoven? Inwoners mogen stemmen, maar of het zin heeft...

“Fuseren is een prima idee”, zegt voorstander van de fusie Jan Wesenbeek van de PvdA in Nuenen. “Er komen steeds meer taken van de Rijksoverheid naar kleinere gemeentes zoals Nuenen. Dat zijn grote taken, die wij als kleine gemeente met steeds minder geld moeten proberen op te lossen. Dan zijn we beter af bij Eindhoven.”

'Gedwongen fusie'

Louis Koenen van de Nuenense partij W70 denkt dat Nuenen niet moet fuseren, maar moet samenwerken met andere kleine gemeentes om financiële zaken te bolwerken. “Samenwerken of een gedwongen fusie, dat is natuurlijk een groot verschil. Wij hebben altijd geroepen: zoek samenwerking binnen de regio. Maar blijf zelfstandig. Nuenen heeft de potentie om groot te worden, door klein te blijven.”

“Onze financiën zijn op orde, we hebben een goede sociale leefomgeving”, vervolgt Koenen. “We kunnen sporten, wonen, werken en recreëren binnen het Nuenense. Er is een korte afstand tussen de burger en het bestuur. En we hebben twee goede promotiemogelijkheden: Van Gogh en het Gulbergen. Geen enkele reden om te fuseren dus.”

LEES OOK: Gebakkelei over fusie Nuenen en Eindhoven gaat door, tot de laatste snik

'Provincie trekt zich hier niets van aan'

Burgers van Nuenen mogen zich woensdag uitspreken, maar het referendum is niet meer dan een formaliteit. Het provinciebestuur heeft al gezegd dat ze de uitslag hoe dan ook naast zich zal neerleggen.

“Maar het echte, officiële besluit moet nog genomen worden”, zegt Koenen. Tijdens het flyeren afgelopen weekend heb ik gemerkt dat echt een groot deel tegen de fusie van Eindhoven en Nuenen is. We hebben een mooi dorp en dat willen we zo houden. Ik ben ervan overtuigd dat we vandaag een overweldigend ‘nee’ gaan horen.”

Wesenbeek van de PvdA: “Misschien zal het nee-kamp wel groter zijn bij het referendum. Maar de provincie zal zich daar niets van aantrekken.” Inwoners van Nuenen kunnen tot woensdagavond 21.00 uur naar de stembus. Een overzicht van de stemlocaties is te vinden op de site van de gemeente.