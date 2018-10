Deel dit artikel:













Ontmanteling gigantisch xtc-lab Lage Zwaluwe in volle gang en duurt nog wel even Foto: Daisy Schalkens Foto: Daisy Schalkens Foto: Daisy Schalkens Foto: Daisy Schalkens

LAGE ZWALUWE - De ontmanteling van het megagrote drugslab dat woensdag werd ontdekt aan de Zwingel in Lage Zwaluwe is in volle gang. De opruimwerkzaamheden en het politieonderzoek duren nog minstens tot donderdagavond.

Geschreven door Corné Verschuren