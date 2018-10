CDA gaat weer met lijsttrekker Marianne van der Sloot richting verkiezingen Provinciale Staten

DEN BOSCH - “Trots en dankbaar.” Marianne van der Sloot is blij met het besluit van het partijbestuur om haar voor te dragen tot lijsttrekker van het CDA voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. De Bossche heeft er veel zin in, zo laat ze ook weten.

Het partijbestuur maakte de voordracht donderdag bekend. Van der Sloot is al drie jaar fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten. Vier jaar geleden trok ze ook de kar bij de christen-democraten voor de verkiezingen voor Provinciale Staten.



In 2015 niet in coalitie

Haar partij kreeg toen negen zetels en ze moest vervolgens toezien hoe er een coalitie werd gevormd door D66, PvdA, SP en de VVD. Het betekende dat het CDA voor het eerst in de geschiedenis geen deel uit zou maken van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.



Van der Sloot hoopt met de ‘toplijst’ die nu is samengesteld het verloren gegane terrein terug te winnen. Op die lijst is Tanja van de Ven de hoogste nieuwkomer. Zij is melkvee- en varkenshoudster in haar woonplaats Beek en Donk. Inge van Dijk, partijvoorzitter van het provinciale CDA: “Ik ben trots op deze kandidatenlijst, een echte Brabantse lijst.”







Eerder dit jaar werd bekend dat Anne-Marie Spierings door D66 naar voren is geschoven en dat Christophe van der Maat is aangewezen als lijsttrekker van de VVD.



