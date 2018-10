MVV-supporters niet welkom in Helmond, thuiswedstrijd Helmond Sport zonder uitfans

HELMOND - Supporters van MVV zijn volgende week vrijdag niet welkom bij de uitwedstrijd van hun club tegen Helmond Sport. De maatregel is genomen door het bestuur van de Helmondse Keuken Kampioen-Divisieclub. Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond hebben dit donderdagmorgen bekend gemaakt.

Het Helmondse college, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben op hun beurt besloten dat fans van MVV die dag niet in de stad mogen komen. Voor hen is op vrijdag 26 oktober een gemeentelijk gebiedsverbod afgekondigd. Aanleiding voor al deze maatregelen is de uit de hand gelopen wedstrijd tussen Helmond Sport en MVV in april dit jaar.

Vijf agenten geraakt

Helmondse supporters bestookten na afloop van dat duel de politie met stenen en vuurwerk. Vijf agenten werden geraakt. Niemand liep ernstige verwondingen op. Uit een evaluatie van diverse partijen blijkt dat 'gelet op incidenten uit het verleden' diverse afspraken zijn gemaakt, maar dat zich allerlei niet geplande ontwikkelingen hebben voorgedaan waardoor gemeente, politie en club verrast werden.

Zo waren er vooraf al plannen voor een niet aangekondigde stoet van aanhangers van drie (inter)nationale clubs naar stadion De Braak, een zogeheten corteo. Ook zijn veertig fans van MVV illegaal met een vlag de tribune opgekomen. Dat gebeurde toen ze het uitvak bestormden en niet gefouilleerd konden worden. Deze groep maakte geen deel uit van de aanhangers uit Zuid-Limburg, die met supportersbussen via een alternatieve route naar het stadion waren geleid.

Provocatie met vlag met varkenskop

Volgens B en W van de gemeente Helmond heeft de kleine groep MVV-fans bewust aangestuurd op een provocatie van de fans van Helmond Sport. Ze schrijven in antwoorden op raadsvragen van Helder Helmond dat 'gelet op de snelheid van dit voorval, het zowel de stewards als de politie niet is gelukt hier adequaat op te reageren.' Gemeente, politie en het OM vinden het onacceptabel dat de vlag tegen alle afspraken is meegenomen en opgehangen. De vlag is bewust niet van het uitvak gehaald, 'omdat het risico op verdere escalatie te groot was', zo meldt het college ook.

Op de vlag stond een varkenskop. Hiermee werd verwezen naar een incident uit het verleden. MVV-supporters hebben ooit een varkenskop in de tuin van Fons Jacobs, toenmalig burgemeester van Helmond, gelegd. Aanleiding hiervoor was het besluit om na ongeregeldheden bij duels tussen MVV en Helmond voortaan uitsupporters te weren.

Geen aangifte

B en W veroordelen de reactie vanuit het Helmondse supporterskamp om na afloop de confrontatie te zoeken met de veiligheidsorganisatie van de club en met de politie. De MVV-aanhangers waren toen al vertrokken. Na de rellen is overigens door stewards geen aangifte gedaan.

Het college stelt dat 'ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen de risico-inschattingen sommige situaties soms lastig te voorkomen zijn.' Alle betrokken partners binnen de zogeheten driehoek willen een herhaling voorkomen. In het licht hiervan moeten de besluiten worden gezien die zijn gemaakt rondom de eerstkomende Helmond Sport - MVV. Het gemeentelijke gebiedsverbod geldt voor mensen die zich zichtbaar maken als supporter van MVV. Helmond Sport wil met de directie van MVV gaan overleggen hoe problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen, zo meldt Leon Vlemmings, algemeen directeur van de Helmondse club.

Gebiedsverbod en rechtszaak

Inmiddels hebben zeventien fans van Helmond Sport als gevolg van hun gedrag een gebiedsverbod gekregen voor negen maanden. Het verbod is opgelegd door de gemeente. Van Helmond Sport kregen deze aanhangers een voorlopig stadionverbod.

Voor vijftien van deze zeventien supporters krijgen de ongeregeldheden ook een juridisch staartje: zij moeten zich bij de (politie)rechter verantwoorden voor openlijke geweldpleging. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.