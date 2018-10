Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Inzameling om crematie van Helmond Sport-supporter Juri (21) te betalen, nog 200 euro nodig Supporters van Helmond Sport zamelen vrijdagavond geld in om aan de familie van de overleden voetbalsupporter Juri Da Silva Cruz te geven.

HELMOND - Supporters van Helmond Sport zamelen vrijdagavond geld in om aan de familie van de overleden voetbalsupporter Juri Da Silva Cruz te geven. De 21-jarige Juri pleegde in september zelfmoord. Omdat hij geen uitvaartverzekering had, is zijn crematie nog niet helemaal betaald. De familie komt nog 200 euro tekort, leden van het supporterscollectief We Are Helmond en van North Side Vak-O hopen met een collecte voor de wedstrijd dit bedrag op te halen.

Geschreven door Malini Witlox

"Halen we morgen meer dan 200 euro op? Dan gaat het restant naar FC Robinstijn", aldus de supporters. Deze Deurnese organisatie laat voetbalgerelateerde kinderwensen in vervulling gaan. Helmond speelt om 20.00 uur tegen MVV. De wedstrijd zorgde deze week voor veel ophef, vanwege een vete tussen de fans. MVV-fans legden in de nacht van woensdag op donderdag een varkenskop en een spandoek neer in het stadion van Helmond Sport. Foto's hiervan werden op Facebook geplaatst. Bij de eerdere wedstrijd namen de MVV-fans ook een vlag mee, waar een varkenskop op stond. Ook werd eerder een varkenskop in de tuin van de burgemeester gelegd. LEES OOK: Zelfdoding van Juri heeft grote impact op leden van SV Deurne: 'Het is onbeschrijfelijk'