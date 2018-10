Helmond Sport weert MVV-supporters: bestuur MVV blijft daardoor ook thuis

HELMOND - Nadat Helmond Sport vorige week besloot MVV-supporters niet toe te laten tijdens de confrontatie tussen beide clubs dit weekend, heeft het bestuur van de Limburgse club besloten om solidair te zijn met de supporters en niet af te reizen naar Helmond. Zij vinden dat Helmond Sport en het gemeentebestuur van Helmond te ver zijn gegaan met hun besluit om de Limburgse aanhang te weren.

Aanleiding voor de maatregelen waren ongeregeldheden bij de vorige Helmond Sport – MVV. Toen, in april dit jaar, provoceerden bezoekende fans tijdens de wedstrijd de supporters van Helmond Sport met een vlag met hierop een varkenskop. "Een grote groep MVV-supporters is het vak voor de bezoekende supporters binnengedrongen, waarbij onze stewards bewust zijn overlopen", zo stelt Helmond Sport-directeur Leon Vlemmings. "Deze supporters deden dat in een door hen voorbereide actie die er overduidelijk op was gericht om een provocerende vlag het supportersvak binnen te brengen. Juist inzake deze vlag zijn vooraf met MVV Maastricht duidelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn niet nagekomen."

Absoluut niet eens

Voor Helmond Sport waren dat genoeg redenen om de uitsupporters voor deze keer te weren. Desondanks is de leiding van MVV ‘het absoluut niet eens’ met de verboden die haar fans is opgelegd. “De supporters niet? Dan wij ook niet! Je kunt niet selectief zijn in je gastvrijheid. Onze supporters zijn de dupe van deze maatregel. Daar zijn we het absoluut niet mee eens. Wij staan als bestuur en directie achter hen”, aldus voorzitter Marcel Jöris op de site van de Zuid-Limburgse club.

In een reactie op het feit dat het bestuur van MVV niet afreist naar Helmond laat Helmond Sport-directeur Vlemmings weten het 'jammer' te vinden dat het bestuur niet komt. "Maar we zullen na de wedstrijd in gesprek gaan over hoe we het in de toekomst kunnen regelen."

