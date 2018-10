'Ik kijk nog steeds over mijn schouder', PSV-supporter loopt met trauma na actie met rookbommen

De chaos was compleet die zondagmiddag op de Oost-tribune van het Philips Stadion. Het afsteken van de rookbommen zorgde voor onrust en paniek onder honderden toeschouwers. Volgens de officier van justitie had het nog veel erger af kunnen lopen.

Ad Smits die maandag bij de rechtszaak aanwezig was, knikt instemmend. "Ik zat op de tribune en het werd helemaal donker. Ik zag niks meer. Het licht ging uit." De supporter uit Nuenen snapt niet dat de daders er nu zo nuchter op reageren. "Alsof er niks is gebeurd. Maar ik heb er wel een trauma aan overgehouden. Ik ben nog steeds angstig en kijk telkens over mijn schouder als ik naar het voetballen ga."

LEES OOK: Maanden cel geëist tegen PSV-fans voor afsteken van rookbommen

Jarenlang zat Smits op zijn vaste plek op de Oost-tribune. Na de actie met de rookbommen is hij drie vakken verderop gaan zitten. "Dan hoef ik niet meer met 'dat spul' in het stadion te zitten. En evenmin dezelfde ingang naar de tribune te nemen."

Hij is niet de enige die een flinke tik heeft opgelopen. Ook bij andere PSV-supporters zit de schrik er nog goed in. Volgens Smits was het dat seizoen al sinds januari 'hopeloos'. "We zagen het allemaal aankomen dat er iets zou gebeuren."

De acht verdachten hebben allemaal een stadionverbod gekregen voor vijf jaar. Tegen de hoofdverdachte is een jaar gevangenisstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Voor Smits en de andere supporters is het onbegrijpelijk dat de advocaten van de daders overwegen om daartegen in beroep te gaan. Smits: "Het is ondeugdelijk en zo afschuwelijk wat ze hebben gedaan. Zeker als je weet hoeveel leed andere supporters moesten ondergaan."