Man aangehouden voor doodschieten Fouad Rashidi Foto: Dave Hendriks

EINDHOVEN - Een Eindhovenaar van 57 is aangehouden, omdat hij in september betrokken zou zijn geweest bij het doodschieten van een stadgenoot. De verdachte werd dinsdagmorgen opgepakt. Het slachtoffer zou de 34-jarige Fouad Rashdii zijn. Hij werd op zaterdag 8 september meermalen beschoten toen hij in zijn auto zat. Dit gebeurde in de Sionstraat in het Eindhovense stadsdeel Vlokhoven. De man overleed vrij snel na de aanslag.

Geschreven door Hans Janssen

In verband met het onderzoek is de politie bezig met huiszoekingen in Eindhoven, Spijkenisse en Rotterdam. Ook worden twee bedrijfspanden in Son onder de loep genomen. Direct na het schietincident werd ter plekke al onderzoek gedaan. Ook is gesproken met buurtbewoners en familie en bekenden van het slachtoffer.



