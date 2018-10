Boer moet stal sluiten na verwaarlozing koeien: 'Het is me boven de kop gegroeid'

DEN BOSCH - De politierechter is geschrokken van de foto's. "Dit is echt niet de bedoeling", zo houdt hij een 51-jarige boer uit Duizel voor. Kreupele koeien die in hun eigen mest liggen, vieze roosters, slechte behuizing, te krappe ligboxen en scherpe punten in de stal, waar de dieren zich aan konden verwonden. Volgens justitie is er sprake van flinke verwaarlozing. Eén van de stallen moet dicht, zo bepaalt de rechter dinsdagochtend.

De boer had 178 koeien op twee locaties en staat er alleen voor. Geen familie en geen knechten. Hij reist op en neer tussen zijn stallen in Duizel en Vessem. Al 35 jaar is hij melkveehouder. En zijn vader voor hem. "Het is zijn leven", zegt zijn advocaat.

Maar de laatste jaren gaat het mis. De werkdruk wordt hem te veel. "Ik doe wat ik kan, maar het is me boven de kop gegroeid", zegt hij tegen de rechter.

Eerdere boete

Eind 2017 is er dan die eerste boete van 5000 euro. In maart en mei krijgt hij controleurs op het erf. Zij spreken hem aan op de vreselijke situatie in de stal, maar de boer wil het volgens hen niet uitleggen. "Ik doe mijn best, bedankt verder", krijgen ze te horen.

De boer wordt in de rechtszaal omschreven als eigenwijs. Hij zou hulp aangeboden hebben gekregen. Gereedschappen bijvoorbeeld, maar die zou hij geweigerd hebben.

'Gewoon verzorging nodig'

De rechter is streng. "Beseft u dat de rechter kan zeggen, sluit de hele boel maar? Misschien is hier privé een verklaring voor te vinden, maar daar hebben de koeien geen boodschap aan. Die hebben gewoon verzorging nodig."

Volgens een getuige, die de boer ondersteunt, proberen mensen de boer te helpen, maar was er telkens geen resultaat. "We willen dat hij zijn bedrijf voortzet, maar dan moet hij wel stappen zetten. Nu wil hij echt veranderen." Inmiddels is er een verbeterplan gemaakt voor het bedrijf. Eén van de maatregelen is een verkleining van het aantal dieren. De boer heeft nu 70 koeien.

'Door het oog van de naald'

Maar de officier van justitie is nog niet overtuigd van de nieuwe plannen. "Deze problemen spelen al jaren. Nu er een strafzaak is, ligt er een verbeterplan. Maar hoe weet ik dat morgen het dierenwelzijn is gewaarborgd? Het houdt ergens op en dit had al lang op moeten houden."

En dus eist de officier dat de stal in Vessem wordt gesloten. Ook komt er een voorwaardelijke geldboete van 5000 euro op tafel. En de boer mag in de toekomst niet meer dan 60 koeien houden op zijn locatie in Duizel.

"Deze boer kruipt nu door het oog van de naald. Het is over met het schenden van het dierenwelzijn." Ook wil de officier dat de locatie in Duizel ook gesloten wordt, als de boer weer opnieuw de fout ingaat.

Niet het volste vertrouwen

De rechter gaat mee in de eis van de officier. "Dit zijn ernstige feiten en ik vind opzet bij sommige van die feiten ook bewezen. U wist wat er speelde en u bent toch doorgegaan."

Ook de rechter heeft nog niet het volste vertrouwen in de verbeterplannen. "Er worden nu allerlei dingen in gang gezet. Maar ik ben er toch niet van overtuigd dat u sinds mei niet meer had kunnen doen. U had al veel verder kunnen zijn."