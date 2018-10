Natuurwater De Koornwaard plasticvrij dankzij slimme innovaties: 'Een inhaalslag te maken'

De beelden van begin dit jaar liegen er niet om. Brabant had zijn eigen plastic soep in De Koornwaard. De vervuiling wordt veroorzaakt door het plastic dat vanuit de Maas de plas instroomt. Daarnaast zorgt ook het creëren van een moerasgebied door K3 Delta voor de nodige zooi. Met vangschermen en stortkokers wordt er nu voor gezorgd dat het vuil op centrale plekken verzameld wordt. Zo moet de natuur meer ruimte en een flinke impuls krijgen.

"Het is nu een kwestie van bijhouden nu," aldus locatiebeheerder Jan Slaghuis. Hij vaart met zijn bootje éénmaal per dag langs de schermen en kokers om het vuil op te ruimen. "We hebben wel een achterstand van tientallen jaren omdat er niets opgeruimd werd, dus we hebben de komende tijd een inhaalslag te maken", zegt Ruud van Groesen. De directeur van het bedrijf dat het moerasgebied aanlegt, besloot zelf tot de grote schoonmaak van de Koornwaard.

"Het heeft niet veel zin als je het schoonmaakt en en je binnen een week opnieuw moet beginnen. Dan moet je met een duurzamere oplossing komen," vertelt de directeur. Zijn bedrijf is nog tot eind 2021 bezig met de werkzaamheden aan de plas, maar draagt daarna het beheer over aan Natuurmonumenten. "We hebben samen met vrijwilligers enige tijd geleden vier volle containers vuil van de wal en uit het water gehaald, maar dat kan je niet continue organiseren."

Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) van de provincie Noord-Brabant is het inmiddels opgeschoonde natuurgebied zelf komen bekijken dinsdagmiddag. "Dit is een prima voorbeeld van hoe innovatie het milieu kan verbeteren, maar het is niet zo dat deze oplossingen ook op andere plekken zo goed werken," aldus de Van den Hout.

Hoe dan ook moet De Koornwaard een prettige plek worden en blijven voor mens en natuur. Daarnaast wordt er tijdens alle werkzaamheden aan de plas rekening gehouden met de gebruikers om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Met name het 'omleiden' van het afval naar centrale punten helpt daarbij.





De Koornwaard

Door zand- en kleiwinning ontstond vanaf 1948 een diepe plas in De Koornwaard. Vervolgens is een deel van het gebied als vuilstort voor huishoudelijk en industrieel afval gebruikt. In 2009 is deze stort gesaneerd door isolatie en afdekking.

Sinds 1994 zorgt Natuurmonumenten voor natuurvriendelijk beheer van de rivieroevers. Daardoor groeien er veel zeldzame plantensoorten en neemt zowel het aantal broedvogels als insectensoorten toe. Tot 2021 wordt er ook gewerkt aan het minder diep maken van de plas. Langs de oevers moet daardoor een moerasgebied ontstaan.