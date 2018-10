Autoverhuurder Hertz in Tilburg vrijgesproken van witwassen

TILBURG/ZWOLLE - Drie directieleden van de Tilburgse vestiging van autoverhuurbedrijf Hertz zijn vrijgesproken van witwassen. Volgens de rechtbank is er geen bewijs dat de auto's met geld uit misdrijven zijn gehuurd of dat het autobedrijf dat kon vermoeden.

De vestiging van het Amerikaanse autoverhuurbedrijf verhuurde onder anderen aan leden van motorclub Satudarah, die cash betaalden. Dat werd netjes geregistreerd. Over een periode van ruim twee jaar zou volgens justitie, voor meer dan 750.000 euro cash auto's zijn verhuurd.

Inval

De politie deed in 2017 een inval bij het bedrijf. Daarbij werden twee mannen en een vrouw uit Tilburg en Goirle aangehouden. De administratie van het bedrijf werd in beslag genomen.

Daarin vond de politie contante betalingen van Satudarah-leden die als 'verdacht' werden betiteld, omdat het mogelijk om misdaadgeld ging. In diezelfde boekhouding stonden 572 andere klanten die ook cash betaalden en niet verdacht waren.

Het OM stelde dat het autoverhuurbedrijf moet hebben geweten dat ze misdaadgeld witwasten. De rechtbank zegt juist dat gezien het vaste patroon van cash betalen, ook bij die 572 andere klanten, je niet kan bewijzen dat het bedrijf het heeft geweten.

De wetgeving rond witwassen moet voorkomen dat criminelen rijk kunnen worden van hun misdaad. Dat betekent volgens de rechtbank niet dat iedereen die zaken doet met mensen die ooit zijn veroordeeld, meteen ook schuldig is aan het helpen bij witwassen.

Vestiging gesloten

Hertz sloot vanwege de vermoedens van witwassen de vestiging aan de Enschotsestraat in Tilburg. Het Amerikaanse moederbedrijf wilde niets met de mogelijke wantoestanden te maken hebben.

Sinds vorig jaar is het agentschap van Hertz in Tilburg in handen van een autoverhuurbedrijf aan de Ringbaan Noord. Het bedrijf heeft niets met het besmette Hertz-filiaal aan de Enschotsestraat te maken. "Wij verhuren al vijftien jaar auto's en sinds een jaar mogen wij dat voor Hertz doen. Daar zijn wij trots op", aldus directeur Wilfred van Empel.