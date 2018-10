Klanten betaalden met briefjes van 500, 'autoverhuurder aan de onderwereld' voor de rechter

TILBURG - Een Tilburgse broer en zus en hun vader zouden auto's hebben verhuurd aan criminelen, onder wie Satudarah-leden. Ze hebben zo veel geld witgewassen. Daarom stonden ze maandag voor de rechter.

De familieleden runden een vestiging van het Amerikaanse autobedrijf Hertz. Ze zouden vaak auto's hebben verhuurd aan leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. De politie viel begin 2017 binnen bij het bedrijf aan de Enschotsestraat in Tilburg.

Gesjoemel met eigen creditcard

Bij Hertz kon je alleen met creditcard betalen, behalve bij de vestiging in Tilburg. Daar was cash geld ook welkom. Verdachte Eugenie B. (48) gebruikte volgens het OM haar eigen creditcard om de cash die binnenstroomde, te maskeren. Tegen haar werd de hoogste straf geëist van een jaar voorwaardelijk.

Ook haar broer Patrick (49) en vader Johan (71) moeten er van hebben geweten, zei de officier, die toegaf dat onbekend is of ook zij er riant aan verdienden.

Briefjes van 500

Klanten betaalden met briefjes van 500 euro. Van die klanten waren acht van de tien personen lid van Satudarah. In totaal zou zeker 200.000 euro zijn witgewassen over een periode van 2,5 jaar. Dat stelde de officier van justitie voor de rechtbank in Zwolle, waar de rechtszaak dient.

Criminelen maken gebruik van huurauto's om uit beeld van politie en justitie te blijven, was de boodschap van het OM. De klanten die auto's huurden bij Hertz hadden ook geen legaal inkomen, volgens de belastingdienst. In ieder geval was er te weinig inkomen om de huurauto's te betalen.

Nadat de witwasverdenking aan het licht was gekomen, sloot het hoofdkantoor de Tilburgse autoverhuurder en ook nam het hoofdkantoor openlijk afstand van de familie.

Foute autoverhuurders

In 2016 werd al duidelijk dat er in Brabant veel autoverhuurders zijn die de onderwereld helpen en daarom introduceerde de gemeente Tilburg nieuwe strenge regels voor autoverhuurders. Sindsdien zijn er ook minder verhuurders.

Dinsdag komen de advocaten van de verdachten aan het woord en over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

