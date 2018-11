Ravage na plofkraak bij Bruna in Oosterhout: 'Het heeft hier goed staan schudden'

"We zijn de puinhoop aan het opruimen en we wachten nu op de glaszetter die de pui moet komen vervangen", zegt ze. Via de voorkant van de passage mag volgens haar donderdagochtend nog niemand naar binnen in verband met het politieonderzoek. Maar mensen die bijvoorbeeld iets hebben besteld bij Bakkerij Vonk-Asmus worden via de achterkant van de winkel wel geholpen.

De daders gingen er na de kraak vandoor. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. Volgens de politie zouden twee daders op een scooter zijn gevlucht. Maar Rogier Solter die zo'n driehonderd meter van het winkelcentrum woont, geeft aan een 'snelle auto' te hebben horen wegrijden.

'Zoontje begon te huilen'

Rogier en zijn zoontje van zes schrokken iets na drie uur wakker van een knal. "Mijn zoontje begon te huilen. En ik dacht eigenlijk dat ik droomde dat ik een knal hoorde." 'Moet je niet even beneden gaan kijken', zei de vrouw van Rogier nog. Maar hij had snel door dat het buiten was dus dat was volgens hem niet nodig.

En vervolgens probeerde hij de slaap weer te vatten, vertelt hij donderdagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. Dat lukte echter niet goed omdat de politiehelikopter die werd ingezet om de daders te zoeken, hem wakker hield.

Rogier Solter en zijn zoontje schrokken wakker van knal vannacht na plofkraak in Oosterhout.

Politieheli ingezet bij zoektocht naar daders

Om negen uur donderdagochtend waren de daders nog niet gevonden, laat een politiewoordvoerder weten. Bij de zoektocht naar hen is dus ook een politiehelikopter ingezet. De geldautomaat die uit de gevel is geblazen, is een automaat van ABN AMRO.





Nog geen week geleden was het raak in Eindhoven. Ook daar hadden de daders van de plofkraak het gemunt op een geldautomaat van ABN AMRO. In juli in Roosendaal was dat ook zo toen een geldautomaat bij een huisartsenpraktijk eraan moest geloven.

Het is donderdagochtend nog niet duidelijk of de Bruna en bijvoorbeeld de bakker ernaast donderdag open gaan.