School, bank en speelboerderij doen het al, word jij ook inzamelpunt voor Samen voor de Voedselbank?

Het Van Maerlantlyceum in Eindhoven was er weer snel bij toen we half oktober vertelden dat we weer inzamelpunten nodig hadden. Ook de SNS Bank, Jan Linders, de Jacobushoeve Vessem, KBS Weilust en Speelboerderij Den Scherpenberg waren er vlot bij. Niet alleen bedrijven, scholen en instellingen kunnen zich aanmelden. Iedereen die wil helpen, is welkom.

Inmiddels hebben we al tientallen aanmeldingen binnen. Maar we hopen dat nog meer Brabanders willen helpen. Word inzamelpunt en haal zo veel mogelijk lang houdbare producten op voor de voedselbanken. Die hebben de koffie, thee, suiker pasta, pastasaus, zoet broodbeleg, soep en lang houdbare melk hard nodig.

Wat doet een inzamelpunt?

Iedereen die producten aan de actie Samen voor de Voedselbank wil geven, kan naar een plek waar ingezameld wordt. Hoe meer inzamelpunten, hoe makkelijker we het maken voor mensen om mee te doen aan de actie. Als inzamelpunt zorg jij er namelijk voor dat mensen bij jou in de buurt een plek hebben om hun spullen naar toe te brengen. Jij verzamelt het en maakt na de actie een afspraak met de dichtstbijzijnde voedselbank om de ingezamelde producten daar af te leveren. Als je nou heel veel hebt ingezameld, regelen wij het vervoer. Lijkt het je wel wat, meld je dan aan.

Zo geregeld

De actie Samen voor de Voedselbank loopt van maandag 3 tot en met vrijdag 14 december. We zamelen koffie, thee, pasta, en nog een heel boel meer producten die langer houdbaar zijn in. Wil je je aanmelden als inzamelpunt, stuur dan een mail naar het voedselbankteam: voedselbank@omroepbrabant.nl.

Op dit moment hebben deze mensen zich al aangemeld als inzamelpunt voor de actie Samen voor de Voedselbank: