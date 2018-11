Deel dit artikel:













Alweer winkel in Eindhoven overvallen, drie tot vijf gewapende daders vluchten op scooters Foto: GinoPress. Foto: Britt

EINDHOVEN - In Eindhoven is vrijdagavond een overval gepleegd op de Kruidvat aan het Meerplein. Er is daarbij gedreigd met een vuurwapen. Meerdere mannen zijn gevlucht op scooters.

Geschreven door Edwin Vossen

De politie vermoedt dat het gaat om drie tot vijf daders. Een van hen droeg een grijze jas, een ander droeg een trainingspak van voetbalclub Paris Saint Germain. De mannen zijn weggevlucht op een scooter zonder licht. Er raakte niemand gewond bij de overval. De politie laat weten dat er camerabeelden uit de winkel worden bekeken voor meer informatie over de overval. Er wordt gewaarschuwd om geen actie te ondernemen en direct 112 te bellen als je de daders tegenkomt. Veel overvallen

De Kruidvat aan het Meerplein is al vaker mikpunt van criminelen geweest. Op 11 mei 2016 was er ook een gewapende overval. In Eindhoven. De laatste weken is het vaak raak geweest in Eindhoven. Een snackbar in Woensel werd afgelopen week beroofd en eind oktober werden de Lidl en de Jumbo aan het Nederlandplein het doelwit.