Robbie voor dood achtergelaten na ongeluk op zebrapad in Breda: vier jaar cel voor automobilist

BREDA - Automobilist Toufik al B. is maandag veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk op het zebrapad aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda. Bij de aanrijding vorig jaar raakte de 34-jarige Robbie uit Breda ernstig gewond.

Volgens de rechtbank in Breda is Al B. schuldig aan poging tot doodslag. "Het is welhaast een wonder te noemen dat het bij één slachtoffer is gebleven", aldus de rechter.

Ook is er genoeg bewijs dat de dader na het ongeluk is doorgereden. Van de vier jaar gevangenisstraf wordt de tijd dat de verdachte al in voorarrest heeft gezeten afgetrokken. Verder mag hij vijf jaar lang geen motorvoertuigen besturen.

Stapavond

Het ongeluk gebeurde in de nacht van 28 op 29 oktober 2017. Aan een gezellige stapavond kwam een verschrikkelijk einde voor Robbie. Toen hij 's nachts te voet de weg over stak, werd hij aangereden door een auto die met hoge snelheid reed in de 30-kilometerzone reed.

Uit camerabeelden blijkt dat het rondom de plaats van het ongeval heel erg druk was met auto’s, scooters, en mensen, die ook de weg overstaken en op de rijbaan stilstonden en liepen. Pas op het moment van de botsing heeft de bestuurder seconden geremd, maar vrijwel meteen is hij weer met hoge snelheid doorgereden. Zo constateerde de rechtbank.

Kritiek in ziekenhuis

Het slachtoffer werd de lucht in geslingerd en kwam meters verder op het wegdek terecht. Robbie lag wekenlang in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij raakte door het ongeluk blind aan één oog en liep hersenschade op.

Met zijn gedrag tijdens zijn dollemansrit heeft hij de kans op een dodelijk ongeval willens en wetens aanvaard, oordeelt de rechter. "Door zo hard, zonder tijdig te remmen, op een voor verdachte heel bekende plaats af te rijden die gevuld was met mensen, was het niet zozeer de vraag of verdachte iemand zou kunnen raken maar eerder hoeveel mensen."

Doorrijder

Maandenlang onderzoek van de recherche was nodig om de mogelijke doorrijder op te sporen. Tips en rechercheonderzoek brachten de politie op het spoor van de 24-jarige Al B. Hij werd in februari aangehouden in de gevangenis in Grave. Al B. zat daar vast voor een andere zaak. De man was al een aantal keer aangehouden en ook veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs, voor het veroorzaken van gevaar op de weg en het doorrijden na een ongeval.

Al B. heeft altijd ontkend dat hij de voetganger heeft aangereden. De rechtbank neemt het verdachte bijzonder kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daden neemt en geen berouw richting het slachtoffer heeft getoond.

Hoogte straf

Justitie eiste tijdens de zitting twee weken geleden een celstraf van vijf jaar. De rechtbank heeft in het vonnis meegewogen dat de man bekend was met de situatie ter plaatse en dat het daar in het weekend erg druk was. Bij de strafoplegging heeft de rechtbank ook gelet op de hoogte van straffen die in vergelijkbare gevallen zijn opgelegd.

