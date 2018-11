Politie: 'Supporters Willem II hadden bivakmutsen bij zich en waren uit op knokpartij'

TILBURG - De Willem II-supporters die zaterdag op het Centraal Station van Amsterdam werden ingesloten, hadden bivakmutsen en vuurwerk bij zich. Ook waren er 'vechtafspraken' en is tijdens de treinreis van Tilburg naar Amsterdam een deel van het treinmeubilair vernield. Dat zegt de Amsterdamse politie.

Willem II speelde zaterdag in Amsterdam tegen Ajax. Bij sommige voetbalwedstrijden geldt een verplichte bus- of treincombi, waarbij supporters alleen onder begeleiding van stewards mogen reizen. De burgemeester van de ontvangende stad beslist normaal in overleg met de lokale driehoek of gecombineerd vervoer nodig is. Dat was dit keer niet het geval. Maar toen de 150 supporters die op eigen gelegenheid naar Amsterdam waren gereisd in de hoofdstad aankwamen, mochten ze niet verder. Ze werden door agenten omsingeld op het perron.

Per trein zijn de woedende fans na lang wachten toch naar de Arena gebracht. Zij stellen dat ze niets gedaan hebben en dat er niets aan de hand was. Ze zouden onterecht 'als beesten behandeld zijn'.

'Vechtafspraken'

De politie denkt daar anders over. "Er waren sterke aanwijzingen dat in de trein leden van de harde kern zaten en supporters die in beeld zijn als 'mogelijk betrokken bij vechtafspraken'. "

In 2014 is er volgens de politie 'buiten de wedstrijd om in Amsterdam een gewelddadig treffen geweest tussen harde kern supporters van Ajax en Willem II, waarbij de openbare orde ernstig werd verstoord.' "Gezien de wijze waarop de harde kernen van Ajax en Willem II zich tot elkaar verhouden en de wijze waarop historisch gezien confrontaties tussen voetbalsupporters ontstaan, hielden wij nadrukkelijk rekening met het scenario dat er gevochten zou worden."

Dat vermoeden werd versterkt doordat in Amsterdam een groep Ajax-supporters de Tilburgse supporters in de buurt van het centraal Station opwachtte. "Het ging om een ontvangstcomité van tachtig tot honderd leden van de harde kern van Ajax- supporters. Vanwege de veiligheid van de supporters en het winkelend publiek, is voor begeleiding naar het stadion gekozen. Om confrontaties te voorkomen, ging het stadion ook eerder open dan gepland."

Geen voetbaltrein

Het was niet mogelijk om met de trein vanuit Tilburg direct naar het station bij het voetbalstadion te rijden, omdat het niet om een voetbaltrein maar om een gewone trein ging, waar ook andere reizigers inzaten.

De vraag is of burgemeester Halsema niet eerder had moeten kiezen voor een verplichte buscombi of treincombi. Volgens de politie gaat het echter om een optelsom van signalen van die dag. "Er is eerder ook een eetstalletje in Tilburg vernield. Als politie zijn wij van mening dat dankzij de genomen maatregelen een confrontatie is voorkomen."

Willem II evalueert de gebeurtenissen van zaterdag uitgebreid, laat een woordvoerder weten. Maandagochtend is er in bijzijn van de supporterscoördinator al over de gebeurtenissen gesproken, maar details wil de club nog niet naar buiten brengen. De club kon nog niet reageren op het verhaal van de Amsterdamse politie. Eerder stelde de club al dat haar supporters niet betrokken waren bij ongeregeldheden. Ook zou de Amsterdamse politie de club hebben laten weten dat de supporters zich vooraf goed gedragen hebben.