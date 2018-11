Drugslab Haarendael was drie maanden in bedrijf, 'omwonenden' hadden politie al veel eerder getipt

Omwonenden rondom het landgoed Haarendael geven aan dat ze al maanden geleden de politie op de hoogte hebben gesteld dat er wat gaande was op het landgoed. “Het gaf een ‘vreemd’ gevoel en daarom heb ik de wijkagent expliciet benaderd, maar daar heb ik nooit een reactie op gehad, echt nooit.”

Slaapkamer grensde aan het drugslab

Uit verschillende verklaringen blijkt dat de beheerder van het landgoed geweten ‘moet’ hebben van de drugsproductie. “Een deur in de slaapkamer van de beheerder gaf rechtstreeks toegang tot het drugslab. Hij kon letterlijk vanuit zijn slaapkamer het drugslab binnenlopen”, vertelt een voor ons bekende bron. Op de avond van de inval is hij (de beheerder) zelfs door bezorgde ‘omwonenden’ gebeld dat er een inval gaande was door de politie. “Hij was toen niet op het landgoed, maar gaf ongevraagd en direct aan er niets mee te maken te hebben. Tijdens later telefonisch contact die avond vroeg hij of er nog politie aanwezig was op het landgoed. Daarna heb ik hem niet meer gezien of gehoord.”

Via de 'Tom-Tom' werd het drugslab op Haarendael opgespoord

De politie kwam het drugslab in Haaren op Landgoed Haarendael op het spoor, door een achtergelaten vrachtwagen met drugsafval in het Gelderse Elst. Veel speurwerk was er niet nodig om te achterhalen waar de vrachtwagen vandaan kwam. Met één blik op de routeplanner in de auto was te achterhalen welke route de vrachtwagen had afgelegd: inderdaad afkomstig van Landgoed Haarendael.

In het deel van het landgoed dat door de gemeente Haaren voor drie maanden is afgesloten zat niet alleen het ontmantelde drugslab, maar bevinden zich ook de woonvertrekken van de beheerder. Ook die zijn voor een periode van afgesloten.





De beveiligingscamera van Gedenkplaats Haaren die op de poort staat gericht (links)





Bewakingscamera van het museum staat 24 uur per dag aan

Opvallend detail is dat de politie heeft nagelaten om beelden van een bewakingscamera op te vragen, laat staan om die te controleren. Een kleine camera van het museum Gedenkplaats Haaren staat op de toegangspoort gericht van het landgoed. De vrijwilligers gebruiken die camera om te kijken of er nog bezoekers voor het museum in aantocht zijn. Volgens een medewerker staat de camera 24 uur per dag aan, maar is er niets op de beelden te zien. “Maar de politie heeft er ook niet naar gevraagd.”