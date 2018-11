VDL gaat Mercedessen ombouwen voor het leger, met opdracht zijn tientallen miljoenen euro's gemoeid

De eerste twee jaar zal VDL vooral prototypes maken en testen. Na 2021 zullen in Eindhoven de definitieve voertuigen voor defensie van de band rollen. In Eindhoven worden drie verschillende wagens gemaakt. Zo is er een infanterievoertuig, een ambulance-versie en een wagen die vooral logistiek ingezet kan worden door het leger.

Zo kan een omgebouwde Mercedes er uit gaan zien.



De fabriek in Eindhoven krijgt rollende chassis van Mercedes aangeleverd. In de fabriek worden de wagens verder aangevuld met een rolkooi, stoelen, radio- en communicatiesystemen en opbergmogelijkheden voor militairen. Daarnaast gaat VDL ook meerdere jaren het onderhoud van de voertuigen voor defensie verzorgen.

Werkgelegenheid

Om deze grote order te kunnen doen wordt de VDL Bus Chassis fabriek deels omgebouwd. Deze plek in Eindhoven zal meteen een kenniscentrum worden voor integratieprojecten van defensie en de nationale politie. Deze opdracht stimuleert de werkgelegenheid en de economie in de regio, volgens VDL. Mogelijk krijgt VDL later de opdracht om nog eens 500 Mercedessen om te bouwen.

VDL groep heeft al eerder een soortgelijke opdracht voor Mercedes uitgevoerd. In Venlo zijn ruim 1200 Mercedessen omgebouwd tot politiesurveillancewagens.