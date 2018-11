Van wie bende gij d'r ene? Brian Bogers wil ooit, net als Jeffrey Herlings, wereldkampioen worden

Brian begon als klein menneke op de motor en was gelijk verkocht. "De sfeer bij motorsport is gewoon heel mooi. Je kunt met je concurrenten vrienden zijn buiten de baan maar op de baan is het oorlog."

Die baan zag Bogers het afgelopen jaar niet veel vanwege een langdurige blessure. Maar na zijn debuut, afgelopen september, in de hoogste klasse heeft hij nog maar één doel en dat is ooit wereldkampioen worden.

Jeffrey Herlings

Provinciegenoot Jeffrey Herlings deed dat dit jaar. "Ja Jeffrey is wel een voorbeeld voor mij. Hij is gewoon op dit moment de beste dus tegen wie kun je beter opkijken dan tegen de beste."

LEES OOK: In de schaduw van de Jeffrey Herlings-show maakt Brian Bogers zijn MXGP-debuut: 'Wachten waard'

Vissen

Veel van zijn tijd, stopt Bogers in het motorcrossen. Maar als hij een vrij moment heeft gaat hij graag vissen. "Dat is mijn hobby ja, lekker rustgevend", vertelt hij. "De motorcross is vrij hectisch en druk dus daarnaast wil je zoveel mogelijk rust. En rustgevender dan vissen ga je niet vinden."

Wil je de Eindhovense motorcrossen nog beter leren kennen? Kijk dan de video hieronder

LEES OOK: Van wie bende gij d'r ene? Bokser Max van der Pas wil zich kwalificeren voor Olympische Spelen 2020