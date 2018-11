'Glaszetters zitten nog te bibberen', niet duidelijk hoe glasplaat station Oisterwijk kon vallen

Het Rotterdamse bedrijf zou dinsdag een glasplaat vervangen waar een ster in zat. "Dat was de plaat náást de gevallen plaat, dus niet de plaat die uiteindelijk viel", legt de directeur van het bedrijf uit. Volgens hem had die glasplaat nooit mogen vallen.

De glasplaat is onderdeel van een balustrade en daarbovenop ligt een leuning. "Een van de glaszetters stond boven bij de balustrade en voelde dat die leuning los op het glas lag. Hij pakte de leuning vast en ineens viel die plaat naar beneden", vertelt hij. En dat is iets wat volgens hem niet mag gebeuren. "Het glas zit namelijk normaal gesproken aan de onderkant vast in een strook en is onder andere afgekit. Die strook houdt de glasplaat op zijn plek, niet de leuning."

Glaszetters waren bezig met werkzaamheden.





Glaszetter ziet glas vallen

Op het moment dat de ene medewerker boven de leuning vastpakte, liep de andere glaszetter naar beneden om het gebied af te zetten. "Ze waren namelijk nog niet begonnen met het werk. Dus hij liep het met afzetlint de trap af en zag ineens die glasplaat vlak voor hem terechtkomen, bovenop een reiziger", beschrijft hij.

"Ze zijn zich echt rot geschrokken en zitten nog te bibberen", vertelt de directeur. "Ze realiseren zich dat die plaat ook zo maar op een van hen had kunnen vallen." Hij wil benadrukken dat het iedereen had kunnen overkomen dat het glas viel. "Als bijvoorbeeld iemand anders die losse leuning hadden gepakt, dan was de plaat ook naar beneden gekomen."

Alle glasplaten gecheckt

ProRail, verantwoordelijk voor de trappen en balustrades bij de perrons, zegt erg geschrokken te zijn. "Wij gaan onderzoeken wat er gebeurd is en kunnen daarom nu nog niet verder inhoudelijk reageren". RWS Glashandel doet, net als de Inspectie SZW, ook onderzoek. "Daarnaast controleren wij nu de andere glasplaten op het station." Volgens hem was zijn bedrijf niet betrokken bij de oorspronkelijke plaatsing van de platen. "Wij deden nu alleen de vervanging."

Door stom toeval kende het slachtoffer en zijn medereiziger een van de glaszetters. "We gaan natuurlijk proberen om met hen in contact te komen", laat het Rotterdamse bedrijf weten.