Glasplaat valt op hoofd van reiziger bij station Oisterwijk, slachtoffer raakt gewond

Bij het station waren rond elf uur twee glaszetters bezig met het vervangen van een grote glasplaat van de balustrade. Het zou gaan om driedubbel glas, dat tussen de 3 en 5 centimeter dik is. Door nog onbekende oorzaak kwam de plaat los uit de constructie en viel naar beneden.

Ambulances

Het slachtoffer liep op de trap van de voetgangerstunnel toen hij werd geraakt. Hij liep verwondingen op aan zijn hoofd. Twee ambulances kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

De man is met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hij was wel bij kennis. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is een onderzoek begonnen. De werkzaamheden zouden nog niet zijn afgezet met afzetlint of waarschuwingsborden.