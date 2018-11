Politie kraakt chatdienst van criminelen: man uit Boxtel opgepakt

De 52-jarige Boxtelaar runde samen met een compagnon, de oorspronkelijk uit Den Bosch afkomstige Bas W., een bedrijf in de zogenaamde 'cryptofoons'. Het gaat om telefoons die gebruik maken van de applicatie Ironchat, waardoor de chatgesprekken niet te onderscheppen zouden moeten zijn.





Zo zag de site van het bedrijf er uit.





Doorbraak

Dat de politie en het OM nu toch toegang hebben tot de chats noemen ze een grote doorbraak. De politie kon enige tijd live meekijken met de communicatie tussen criminelen.

"Deze operatie heeft ons een unieke inkijk in de criminele wereld gegeven waarin vrijuit werd gecommuniceerd over strafbare feiten", aldus Aart Garssen van de Dienst Regionale Recherche in Oost-Nederland. Er zijn ruim 258.000 chatberichten meegelezen.





Dure telefoons

De politie kwam in een onderzoek naar witwassen de leverancier van de cryptofoons op het spoor. Deze cryptofoons kosten duizenden euro’s en er kunnen alleen chatberichten mee worden verstuurd.

Door het gebruik van een eigen computerserver die de communicatie versleutelde, werd het dataverkeer onzichtbaar voor de autoriteiten. De server is nu dus ontdekt door de politie.

Compagnon

De eigenaar van het bedrijf is een 46-jarige man uit Lingewaard. Hij en zijn compagnon uit Boxtel zijn aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Oost Nederland

De actie heeft tot nog meer resultaten geleid. Zo is er een drugslab opgerold in Enschede. Ook is er voor meer dan 90.000 euro aan contant geld aangetroffen, automatische wapens en grote hoeveelheden harddrugs.

Door mee te lezen met de chats was de politie ook op de hoogte van een op handen zijnde vergeldingsactie in het criminele circuit van Twente.

In totaal zijn er in het onderzoek nu veertien mensen aangehouden.