'Een vriendelijk likje in je nek', sensuele polonaise nu al een knaller voor carnaval

BEEK EN DONK - De workshop 'sensuele polonaise' is zo'n hit, dat de datum is verplaatst naar carnavalsmaandag. Bedenker Rob Franken is overweldigd door alle aanmeldingen op Facebook. Eerder zou de workshop op de elfde van de elfde worden gehouden. "Om te voorkomen dat het café waar het gehouden wordt niet genoeg voorzorgsmaatregelen kan treffen is de datum verplaatst."

Op de bewuste Facebookpagina is te lezen dat zich al 900 deelnemers hebben aangemeld en er een kleine 3000 geïnteresseerd zijn. De workshop wordt gegeven in café Van de Burgt in Beek en Donk.

Een vriendelijk likje

Wat de organisatie, carnavalsbeweging op d'n tocht, zich voorstelt bij een sensuele polonaise valt ook te lezen op de Facebookpagina van de workshop. 'Een hand die zachtjes vastgehouden wordt of streelt. Een vriendelijk likje in de nek. Vaak wordt het onderdrukt in de polonaise, terwijl het zo veel leuker is. In deze workshop leer je om dit soort intimiteiten niet meer te onderdrukken in de polonaise maar (letterlijk) te omarmen.'

"Ik denk dat in het café nog geen 1000 mensen in passen", gaat Rob Franken verder. "We moeten dus alternatieven bedenken als het inderdaad heel druk wordt. We kijken of we in sensuele polonaise naar de nabij gelegen sporthal kunnen lopen. Introduceren we gelijk het straatcarnaval hier."

Bang dat het uit de hand loopt is Rob Franken niet. "Je merkt dat de meeste mensen het met een knipoog oppakken. Het is weer eens verfrissend in onze steeds preutsere maatschappij om zo openlijk met sensualiteit om te gaan."