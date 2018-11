Nico zag een damhert in de tuin, later werd het dier afgeschoten: 'Waarom meteen een kogel?' [VIDEO]

PRINSENBEEK - Hij is er helemaal ondersteboven van. Woensdag was Nico van den Beemd uit Prinsenbeek nog verwonderd, bezorgd en gefrustreerd over het damhert in zijn tuin. Donderdagmorgen las hij dat dit hert is doodgeschoten omdat het voor een gevaarlijke verkeerssituatie zorgde.

"Hij zat hier van half negen in de ochtend tot een uurtje of vijf in de namiddag. Wij hebben een vrij toegankelijke tuin. Hij was niet ziek en ook niet bang. Hij lag hier echt rustig te relaxen", vertelt Nico.

Instanties gebeld

"Toch maakte ik en mijn vrouw ons zorgen. We lieten het met rust om te voorkomen dat het hier de straat op zou lopen, maar wij wisten ook wel dat het damhert een keer zou vertrekken. We hebben verschillende instanties gebeld met de vraag of ze het dier konden helpen aan een veilige plek, maar we kregen overal nul op ons rekest."

De politie is gebeld, "die kon ons niet uitleggen waarom ze niet konden helpen. Ze zeiden alleen maar dat het hert vanzelf weer zou vertrekken. Dat dan het probleem zou beginnen, begrepen ze niet."

Niet gewond

"We hebben de dierenambulance gebeld, maar het damhert was niet gewond en dus deden ze niks. Om de volgende dag te lezen dat er een kogel door het damhert is gegaan, voelt zo machteloos. Dit had toch anders gekund?", vraagt Nico zichzelf retorisch af.

"Waarom is er meteen een kogel door het dier gejaagd. Was een een verdovingsspuitje geen optie? En deze ellende en gevaarlijke situatie in het verkeer had op de eerste plaats voorkomen kunnen worden als er actie ondernomen was op onze belletjes", klinkt het verontwaardigd.

Ambtelijke praat

De politie liet eerder weten dat het dier eerder voor gevaarlijke situaties heeft gezorgd en dat daarom besloten is het damhert af te schieten. Nico vindt dit maar 'slappe ambtelijke praat'.

"Ik heb zoveel reacties gekregen van buurtgenoten en vrienden, die allemaal verbolgen zijn over de gang van zaken." Nico is ervan overtuigd dat het een tam damhert was en dat hij ergens ontsnapt is. "Ik kon het dier tot twee meter naderen. Bovendien had het twee witte stippen op de rug, dat hebben alleen tamme herten", weet hij.